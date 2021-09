annonse

annonse

Jeg får gnagsår i ørene, og blir så vanvittig rasende over den grådigheten politikere steller i stand ved å misbruke og utnytte Stortingets rause økonomiske ordninger.

Dersom ord fra politikere ikke blir fulgt opp av handling, ødelegges tilliten og gjør det vanskelig, ja kanskje umulig, å få den tilbake. Du kan ikke stole på noen som sier en ting og deretter gjør noe helt annerledes. Jeg setter også et stort spørsmålstegn ved kontrollsystemet til Stortingsadministrasjonen, når media greier å avsløre juks. Jeg skjønner at det meste er basert på tillit, både stortingsrepresentantene og administrasjonen må ha stien sin ren for å virke troverdig i sitt arbeide.

Oppslagene de siste dagene om Ropstad har den virkningen den er ment å ha: Folk syns det er urettferdig og blir eitrende forbannet. Mange mener ordningene og oppslagene fører til økt politikerforakt.

annonse

Før i tiden fikk folk sparken hvis de gjorde for mange og for grove feil i den jobben. Nå legger de seg flate. Hvis du legger deg flat så får du ikke sparken. Det er flere offentlig ansatte og politikere som innrømmer at de ikke har gjort jobben sin, som nå legger seg flate, virker det som. Dette er visst nok en botsøvelse som er forbeholdt politikere og offentlig ansatte.

Vi har nettopp lagt bak oss et stortingsvalg der vi har valgt inn våre stortingsrepresentanter, som må huske på at de ikke er ansatte i staten!

Jeg ønsker meg ikke politikere som begynner å oppføre seg som om de var statsansatte arbeidstakere som kanskje skal forhandle sine egne lønns- og arbeidsvilkår, ha streikerett, og gå hjem klokken fire.

annonse

Jeg ønsker at de skal være det de er, nemlig mennesker som har fått vår tillit til å styre landet og ta svært viktige beslutninger på våre vegne.

Oftere og oftere kommer det oppslag i mediene som er ment å etterlate inntrykk av at stortingsrepresentantene ikke bare er griske, men er de også late?

De har godtgjørelser og pensjonsordninger som andre bare kan drømme om. De taler til tom stortingssal. De gidder ikke å møte i komitémøtene. Og de tar lange, lange ferier.

Noen ønsker sågar også å være «forbilder» for den oppvoksende generasjonen. Vi får håpe at det fortsatt finnes politikere som er til å stole på, at handlingene bekrefter ordene de sier.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474