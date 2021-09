annonse

Saudi-Arabia, Emiratene, Egypt og Hellas med felles militærøvelser. «Mini-Kvartett»-øvelsen blir tolket som en felles front mot Tyrkia.

Middle East Monitor melder at militærene til Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater har ankommet Hellas for å gjøre felles øvelser med de greske og egyptiske militærene – en handling som blir hyllet som et «nytt steg i det militære samarbeidet mellom allierte stater.»

Fallskjermjegere fra De kongelige saudiarabiske styrkene og spesielle sikkerhetsstyrker ankom flyplassene Elefsina nord-vest for den greske hovedstaden Athen mandag. Der ble de ønsket velkommen av den emiratiske obersten Khaled Abdullah Al-Olayan.

Ifølge det saudiske forsvarsdepartementet, gjennomføres fellesøvelsen for å styrke det «militære samarbeidet mellom vennlige og broderlige land», samt «for å utveksle opplæring og erfaring og for å øke kampberedskapen for å møte utfordringer i regionen.»

Tyrkia

Det ble ikke gitt noen detaljer om hva disse regionale utfordringene innebærer, men den felles øvelsen kommer samtidig som spenninger mellom Tyrkia og Hellas, samt de arabiske gulfstatene, har gjenoppstått.

Til tross for Tyrkias forsøk på å reparere forholdet og forsone seg med De forente arabiske emirater, Saudi-Arabia og Egypt, så det ut til at denne innsatsen var forgjeves da Den arabiske ligaen nylig anklaget Tyrkia for å blande seg inn i de indre anleggende til arabiske land i en uttalelse.

Militærøvelsene kommer derfor i konteksten av en allianse rettet mot Ankara som har blitt jevnt utviklet i løpet av de siste to årene – hvor Saudi-Arabia har boikottet tyrkiske varer, Emiratene har bundet opp det tyrkiske militæret i Syria, Hellas har militarisert De egeiske øyer nær den tyrkiske kysten og Egypt har forsøkt å hindre Tyrkias interesser i det østlige Middelhavet.

Fellesøvelsen mellom Saudi-Arabia, Emiratene, Hellas og Egypt, skal videreføre og sementere dette samarbeidet.

