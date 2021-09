annonse

annonse

Trenger du noen reflekterte tanker om Norges tilstand. Hør denne podkasten med Løvebakken-teamet Mikkel Dobloug og Monica Staff. Denne gang er Resett-kommentator Øystein Steiro sr. gjest.

Følgetekst fra Steiro selv:

På valgnatten, da seieren var klar, ble Jonas Gahr Støre spurt om hva han nå hadde tenkt å gjøre. Han utbrøt spontant at han ‘ville redde verden’. Det er grunn til å tro at det var oppriktig ment. Desto mer alarmerende er det. For scenen er som hentet rett ut av fjerde akt i Peer Gynt;

annonse

MASTER COTTON: Men inge hejser si seil for blot og bart at sejle. De har et mål, det kan ej fejle. Og målet er – ?

PEER GYNT: At blive kejser.

ALLE FIRE: Hvad?

annonse

PEER GYNT: (nikker) Kejser!

HERRERNE: Hvor?

PEER GYNT: I hele verden! I kraft av guldet!

Det er historien om det norske oljeeventyret som gjorde oss styrtrike i en fart og åpnet muligheter ingen hadde drømt om bare få år tidligere. Dette er historien om en selvforherliggjørende filantropiisk bistandspolitikk og milliarder kastet bort i et endeløst sluk av feilslåtte bistandsprosjekt. Ambisjonene står ikke tilbake for Peers planer om å gjøre hele Sahara om til en ‘fed oase’.

PEER GYNT: Midt i mit hav, på en fed oase, vil jeg forplante den norske race; Det dølske blod er jo kongelig næsten. Arabisk krysning vil gøre resten. Rundt om en vik på en stigende strand faar jeg lægge Peeropolis, hovedstaden. Verden er aflægs! Nu kommer raden. Til Gyntiana, mit unge land.

Det er historien om ‘engasjementspolitikken’ og den megalomane visjonen om å gjøre Norge til en humanitær stormakt. Det er historien om Gro, Thorbjørn, Kjell Magne, Erna og Jonas planer om å bruke olje- og skattepengene våre til selv ‘å bli Keiser’ ikke bare i Norge, men i hele verden.

Det kan derfor være grunn til å minne om hvordan 4. akt i Peer Gynt ender. Etter at Peer har sett hele sin formue gå til bunns i Atlanterhavet og med det planen om å gjøre den golde ørkenen i Sahara om til en blomstrende oase ender han opp i dårekisten i Alexandria der han, blakk og pengelens, omsider blir kronet til keiser blant de gale.

Problemet med Jonas, til forskjell fra Peer, er at det er vår oljeformue og våre skattepenger han forspiller, og ikke hans egne penger. Mens det er lett å være raus med felleskassa vokser Jonas’ egen formue år for år i finansmarkedet skjermet for stormannsgale politikeres megalomane visjoner på fellesskapets vegne.

annonse

Enda verre er det at vi, i en tid hvor vi står overfor omfattende samfunnsmessige omveltninger og betydelige utfordringer som nasjon, trenger ledere med begge beina solid plantet på bakken. Vi trenger ledere som er opptatt av å ivareta landets og befolkningens interesser.

Vi trenger ikke drømmere og egodrevne fantaster som ‘vil redde verden’ for å bygge internasjonale karrierer for seg selv slik Gro, Thorbjørn, Jens og Børge har gjort tidligere, slik Erna og Ine er i ferd med å gjøre nå og slik Jonas og Espen kommer til å gjøre når den tid kommer.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474