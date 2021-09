annonse

annonse

To dager med regjeringssonderinger var ikke nok for de rødgrønne partiene. Ap, Sp og SV fortsetter sonderingene mandag.

Dette kunngjorde de tre partilederne fredag ettermiddag.

Ap-leder Jonas Gahr Støre, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken har siden torsdag formiddag vært i intense samtaler om et mulig nytt regjeringssamarbeid dem imellom.

annonse

– Vi begynte sonderinger i går, og det har vi hatt glede av. Gode samtaler. Og vi kommer til å fortsette de samtalene på mandag. Det er i grunn budskapet, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre da partilederne møtte pressen klokken 15 fredag ettermiddag, ifølge NTB.

– Det har vært bra stemning. Vi er oppstemt over det valgresultatet som var, og som gir oss en mulighet og et mandat. Og med det grunnlaget har vi gått gjennom viktige saker og vil fortsette med det på mandag, fortsatte Støre.

Selve samtalene har foregått i dyp hemmelighet. Lite har lekket ut fra møtene.

annonse

Støre har sagt at han har et klart ønske om en flertallsregjering med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Sp-leder Vedum har stått fast på at han foretrekker en Ap/Sp-regjering der SV ikke er med. Han har imidlertid aldri lukket døren helt for SV.

I tillegg til partilederne har parlamentarisk leder Marit Arnstad i Sp, SV-nestleder Kirsti Bergstø og Ap-nestleder Hadia Tajik deltatt i sonderingene, sammen med flere rådgivere.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474