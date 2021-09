annonse

annonse

Det ble fredag registrert 828 koronarelaterte dødsfall de siste 24 timene i Russland. Dette er det høyeste antallet på én dag siden pandemien startet.

Russland ser for tiden rekordmange dødsfall der covid-19 er involvert. Til tross for at landet har utviklet sin egen vaksine mot viruset, går vaksineringen i Russland tregt. Dette har sammenheng med at vaksineskepsis er svært utbredt. Det skriver NTB.

Nå har til sammen 202.273 russere dødd med covid-19, ifølge nyhetsbyrået AFP. Men landets statistiske byrå Rosstat opplyser at dødstallene knyttet til pandemien er over 300.000, om en videre definisjon benyttes.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse