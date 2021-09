annonse

Kina blir i større og større grad konfrontert av afrikanske land med tanke på infrastrukturprosjekter knyttet til Belte-og-vei-initiativet på kontinentet.

Singapore Post rapporterer at stadig flere afrikanske regjeringer er skeptiske til kinesiske infrastrukturinvesteringer, som har blitt en kilde til spenning i flere nasjoner på kontinentet. Flere kontrakter med kinesiske selskaper har blitt kansellert som følge av utviklingen.

Tidligere i år kansellerte Ghana kontrakten med de kinesiske selskapene Everyway Traffic and Lighting Tech Co Ltd. Prosjektet på 100 millioner dollar var ment til å bidra til å forbedre trafikksikkerheten i landet gjennom et intelligent trafikkstyringssystem. Ghana-regjeringen konkluderte med Everyway Traffic and Lightening Techs arbeid ikke var tilfredsstillende og satte en stopper for prosjektet.

Etter at Ghana kansellerte kontrakten med Beijing Everyway Traffic and Lighting Tech Co Ltd., har presidenten i Den demokratiske republikken Kongo (DRC), Felix Tshisekedi, etterlyst en gjennomgang av gruvekontrakter som ble inngått med Kina i 2008.

Den gang signerte DRCs president Joseph Kabila, som satt ved makten fra 2001 til 2019, avtaler med de kinesiske statsstøttede firmaene Sinohydro Corp og China Railway Group. I henhold til avtalen skulle disse kinesiske selskapene bygge veier, sykehus og broer i DRC, i bytte mot en 68 prosent eierandel i selskapet Sicomines, som driver med utvinning av diverse mineraler og metaller.

Men mens kinesiske selskaper begynte å utvinne mineraler og metaller fra Kongos gruver umiddelbart etter signering av avtalen i 2008, kunne folk i dette sentralafrikanske landet observere at kun noen få infrastrukturprosjekter ble fullført, mens andre bare ble delvis bygget eller eksisterte kun på papiret.

President Tshisekedi vil nå gjennomgå avtalen som ble undertegnet under daværende president Joseph Kabilas regime. DRC-presidenten sa at han ønsket å få på plass en mer rettferdig avtale for landet sitt, da han uttrykte misnøye med Kinas tendenser til å utnytte landet.

– De som landet mitt signerte kontrakter med, blir rikere, mens DRC-folk forblir fattige, sa han.

Utviklingen på det afrikanske kontinentet har funnet sted samtidig som Kina har kommet under voldsom internasjonal kritikk for sitt såkalte «gjeldsfelle-diplomati», noe som har resultert i at flere fattige asiatiske, afrikanske og latinamerikanske land står ovenfor uhåndterlige lånebelastninger.

