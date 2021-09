annonse

Sverige ligger nå på topp i Europa hva gjelder anmeldte voldtekter, dødsskytninger i det offentlige rom, samt klanbasert kriminalitet. Dette har fått skje uten at den politiske ledelsen, med statsminister Stefan Löfven i spissen, har grepet inn. Nå vedkjenner innenriksminister Mikael Damberg fra Socialdemokraterna at myndighetene har unnlatt å ta grep for å bekjempe gjengene, av frykt for å bli kalt rasister.

– Det fantes en engstelse tidligere for å beskrive en del problemer, man ville ikke oppfattes som rasistisk og så videre, forklarer Damberg til Aftonbladet.

Socialdemokraterna skal fremover føre en «strengere» politikk overfor de gjengkriminelle. Det vil blant annet omfatte å kaste dem ut av boligområder som allerede er tungt belastet. Det er uklart hvor disse miljøene skal flyttes til. Partiet skal vurdere straffeskjerpelser, flere verktøy til politiet og skjerpede sosiale tiltak, uten at dette er konkretisert nærmere.

– Vi må snu utviklingen og vi må være tøffere, sier Damberg.

– Det er utrolig provoserende at mennesker som aldri har tjent ei ærlig krone og aldri har betalt skatt likevel kan kjøre rundt i dyre biler og har gullkjeder rundt halsen. Disse personene blir forbilder i områder, det er slik man gjør karriere, sier Damberg.

Innvandring

Innenriksministeren mener at hovedårsaken til den voksende kriminaliteten er voksende segregering. Likevel vil hans parti ta imot tusenvis av nye kvoteflyktninger i år. Asylinnvandringen er fortsatt svært høy, sett med norske øyne.

– Vi sosialdemokrater har strammet inn flyktningmottaket slik at vi har havnet på nivåer vi kan håndtere. Vi mener også at de som kommer til Sverige i første omgang skal bo på mottakssentre for å lære seg svensk, få informasjon, og etterpå flytte ut i samfunnet på et ordnet vis, slik at ikke visse boligområder skal ta hele støyten.

Troverdighet

Om høyresiden sier Damberg følgende:

– Jeg kan bare konstatere at vi gjør mer enn noen annen regjering og vi gjør det på alle politikområdene. Høyreopposisjonen har et troverdighetsproblem ettersom de ikke gjør noe med segregeringen. Så lenge man har bostedsområder som får leve sine egne liv så skaper du en dynamikk som kan lede til økt kriminalitet og spenninger i samfunnet. Det har høyresiden aldri skjønt, sier Damberg.

