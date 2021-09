annonse

Greta Thunberg skal sammen med tusenvis av klimastreikende tyskere demonstrere for å presse de tyske kanslerkandidatene foran valget.

På søndag er det valgdag i Tyskland. Klimabevegelsen «Fridays for Future» planlegger flere hundre demonstrasjoner i landet fredag. Thunberg skal dessuten. holde appell utenfor Riksdagsbygningen i Berlin. Det skriver NTB.

De anser seg sviktet av politikerne som de mener ikke har tatt klimakrisen på alvor.

Tyskerne er foran valget mest opptatt av klima, ifølge meningsmålingene. Temaet har imidlertid ikke vært så mye diskutert i valgkampen, som i partilederdebattene. Det til tross for flomkatastrofen vest i landet i sommer.

Partileder Annalena Baerbock for De grønne sier til Die Welt at hun håper fredagens demonstrasjoner vil gi hennes parti vind i seilene før søndag.

– Neste regjering må være en klima-regjering. Det vil bare gå med et sterkt grønt parti, sier hun til avisa.

Flere nyhetsbyråer melder at Baerbock skal delta i marsjen. Hun dukket opp på et møtepunkt for klimaaktivistene i byen Köln i Nordrhein-Westfalen. Senere skal partilederen delta på et arrangement i Düsseldorf for å offisielt avslutte De grønnes landsomfattende valgkampanje.

«Fridays for Future» mener imidlertid at heller ikke De grønnes offisielle partiprogram ikke holder mål for å stanse temperaturøkningen på 1,5 grader Celsius.

Valget i Tyskland på søndag ventes å bli uvanlig jevnt og spennende, og Angela Merkels CDU risikerer å miste plassen i regjeringskontorene etter 16 år ved makten. De grønne lå lenge høyt på meningsmålingene, men ventes nå å ende på tredjeplass. De vil likevel spille en viktig rolle i en koalisjonsregjering.

