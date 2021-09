annonse

Jørn Eggum i Fellesforbundet kommer med en klart beskjed til SV.

– For våre medlemmer i leverandørindustrien og på de store offshoreverftene, er det ingen stor forskjell på om man går inn for en sluttdato eller sier nei til ny leting. Det betyr egentlig skitt det samme. Sier du nei til leting, sender du samtidig ut et politisk signal om at det er over på norsk sokkel. Uten leting finner du ingenting, og uten funn er det ingenting å bygge ut for denne industrien, sier Eggum til Dagsavisen.

Jonas Gahr Støre sitter nå forhandlinger med med SP og SV. Sistnevnte gikk til valg på å stanse leting etter olje og gass. Dette vil ikke Fellesforbundet være med på. Ikke engang et kompromiss der det bare åpnes for leting etter olje og gass i de såkalte modne områdene på sokkelen.

– Rammebetingelsene for utlysning av konsesjoner i områder som både er konsekvensutredet og åpnet må selvsagt ligge fast, sier Eggum.

Han sitter i Aps sentralstyre og sier at Fellesforbundet kommer til å kjempe for nye letelisenser. Fellesforbundet er det største fagforbund i privat sektor.

