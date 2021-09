annonse

Smuglingsforsøket ble ikke fullført, da dette ble avslørt i passkontrollen på Oslo lufthavn Gardermoen (OSL).

I oktober 2018 forsøkte en mann (45) fra Somalia (heretter benevnt som domfelte) å bistå sin mor, som ikke har permanent opphold i Norge, å reise ulovlig med fly fra OSL til England.

I og med at moren verken hadde fått innvilget norsk statsborgerskap eller permanent opphold i Norge, hadde hun dermed intet lovlig reisedokument som legaliserte en utreise fra Norge til England.

Den kvinnelige gamle somaliske statsborgeren var derfor helt avhengig av et «gyldig» reisedokument hvor den opprinnelige og riktige passinnehaveren lignet på henne, eller rett og slett et forfalsket pass.

Hovedforhandling ble avholdt medio september i 2021 i Romerike og Glåmdal tingrett. Domfelte møtte og erkjente de faktiske forholdene relatert til tiltalebeslutningen, men innrømmet ingen straffeskyld.

Tiltalen

Anklagene overfor domfelte gjaldt overtredelse av utlendingsloven § 108 fjerde ledd bokstav b), jf. straffeloven § 16, for forsøk på å hjelpe sin mor til å realisere en ulovlig innreise til England.

Straffen for å sette seg utover denne lovparagrafen er bot eller fengsel inntil tre år.

Flybillett

Domfelte innrømmet overfor retten at han hadde bestilt og kjøpt en flybillett som ikke stemte overens med morens opprinnelige personalia.

Via en tredjeperson fikk domfelte en SMS-melding om hvilket navn flybilletten skulle bestilles i. Dette selvfølgelig med de samme personopplysningene som samsvarte med de konkrete opplysningene tilknyttet passet som var utvalgt for utreisen.

Imposter

Da dagen for utreisen til England kom, kjørte domfelte sin mor til OSL.

I passkontrollen ble moren stoppet og tatt til siden. Dette fordi hun fremviste et pass som ikke var hennes, men et imposterpass. Hun kom seg derfor ikke til England.

Et imposterpass er i all hovedsak et ekte pass som bæres av feil person.

Forklaring

For retten meddelte domfelte at han drev en fritidsklubb, hvor han pleide å ta med sin mor etter at hun kom til Norge.

På denne «klubben» hadde hans mor kommet i kontakt med en ukjent mann, som opplyste at han kunne hjelpe henne med å skaffe de riktige reisedokumentene, slik at hun uproblematisk kunne reise til England.

I og med at domfeltes mor kun snakker somalisk, er det derfor nærliggende å tro at denne ukjente tilretteleggeren også er av somalisk herkomst.

Moren hadde i lang tid ønsket å besøke sin datter (domfeltes søster) i England, samtidig som hun mente at helsehjelpen der var bedre enn i Norge. Hun er gammel og sliter med høyt blodtrykk, smerter i beina og har mye hodepine.

På bakgrunn ovennevnte var domfeltes opprinnelige hensikt å hjelpe sin «syke» mor med en ulovlig innreise til England, hvor hans søster befant seg.

Dom

Dommerfullmektig Ine Osland i Romerike og Glåmdal tingrett mente at det forelå flere formildende omstendigheter i denne straffesaken.

Unødvendig lang saksbehandlingstid fra politiets side. Det gikk nesten tre år fra lovbruddet fant sted, noe domfelte tilsto nærmest umiddelbart i sitt første avhør med politiet i oktober 2018.



Domfelte hadde ingen vinnings hensikt i denne handlingen.



November 2019 ble det avklart at saken ikke kunne behandles som en tilståelsessak. Til tross for dette ble ikke nye etterforskningsskritt iverksatt.



Domfeltes forsvarer har i løpet av 2020 purret på politiet hele tre ganger om å få straffesaken avgjort.



Den lange saksbehandlingstiden medførte at domfelte ikke har fått avgjort straffesaken innenfor Den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 6 nr. 1, hvorpå straffen ut i fra ovenstående vesentlig må reduseres.

Retten kom dermed til at riktig straff var fengsel i 30 dager, men at denne ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Det var ikke lagt ned påstand om saksomkostninger, og dommen var enstemmig.

