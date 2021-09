annonse

Demokratene forsøker å presse igjennom en nye runde med amerikanske sanksjoner mot Moskva.

En pakke nye sanksjoner mot høytstående russiske tjenestepersoner fremmet av lovgivere i Washington vil sette de konstruktive forhandlinger mellom de to landenes ledere – som fant sted for bare måneder siden – i fare, advarer Moskva.

Kreml pressesekretær Dmitry Peskov sa til journalister fredag at forslagene – støttet av et kongressutvalg tidligere denne uken – «ville undergrave ånden i Genève». Russlands president Vladimir Putin og hans amerikanske motstykke Joe Biden møttes i den sveitsiske byen i juni for samtaler om en rekke spørsmål – inkludert atomvern og opprettholdelse av regional stabilitet.

– Det er sannsynligvis ikke opp til oss å spå utfall, men det er åpenbart at de forskjellige ambisjonene til amerikanske kongressmedlemmer ikke svekkes. Imidlertid må dette lovforslaget fortsatt gå gjennom flere trinn, og så er det spørsmålet om administrasjonen vil sette anbefalingene ut i livet, sa Peskov.

Han la til at hvis Det hvite hus signerte de nye restriksjonene, ville det være et svik mot fremdriften som ble gjort tidligere i år og slukke «de beskjedne forhåpningene vi hadde for å etablere en slags dialog som dukket opp etter Genève.»

Flere individer

Onsdag støttet et flertall av medlemmer Husets komité om regler (House committee on Rules) endringene, fremmet av en representant for Det demokratiske partiet, Tom Malinowski fra New Jersey. Forslagene gir den amerikanske føderale regjeringen en frist på seks måneder til å vurdere å innføre sanksjoner mot 35 russere under «Global Magnitsky Act».

Blant dem på listen for påståtte brudd på menneskerettigheter er Mikhail Mishustin, Russlands statsminister; Moskvas ordfører Sergey Sobyanin og Peskov selv. Eier av Chelsea Football Club, Roman Abramovich, samt journalister som Channel 1-sjef Konstantin Ernst og RTs sjefredaktør, Margarita Simonyan, er også inkludert.

Konstruktive samtaler

Samtalene i Genève mellom Biden og Putin ble holdt tidligere i år på bakgrunn av en økende spenning mellom landene. Den russiske presidenten sa etterpå at samtalen var «konstruktiv» og ikke ble «overskygget av store spørsmål om innenrikspolitikk».

– Jeg synes ikke det var noen form for fiendtlighet, sa han.

