NTB melder at politiet har siktet en mann for drapet i Åros i Asker fredag, men han er ennå ikke pågrepet. Politiet ber mannen om å melde seg.

Politiet mottok melding om hendelsen rundt klokken 12.30 fredag. Vitner observerte en mann løpe vekk fra stedet, og en annen mann ble kort tid senere erklært død – trolig som følge av knivstikk.

Et døgn senere er ennå ikke gjerningsmannen pågrepet.

– Politiet søker nå en antatt gjerningsmann og oppfordrer gjerningsmannen til å melde seg, skriver politiet i en pressemelding.

Det er ennå ikke fastslått sikker identitet på den drepte mannen, og de pårørende er derfor heller ikke varslet.

Folk som har sett noe eller kan sitte på opplysninger i saken, bes om å kontakte politiet gjennom politiets tipsside på nettet.

Politiet mener det er en relasjon mellom de to mennene.

– Vi har stor forståelse for at folk og naboer blir redde når sånne ting skjer i nærområdet, men vi har ingen opplysninger om at gjerningsmannen skal være farlig for andre, sier Anne Alræk Solem leder av drapsseksjonen i Oslo politidistrikt til NTB.

Etter det Resett kjenner til er den drepte mannen i tjueårene og fra Litauen. Den siktede er i førtiårene og også fra Litauen.

