Torsdag behandlet Kringkastingsrådet NRKs valgomat for stortingsvalget 2021. Flere hadde klaget på at NRK ikke hadde inkludert småpartiene.

Rådsmedlem Vebjørn Selbekk sa under debatten at valgomaten har stor betydning for velgernes valg av parti. Han pekte blant annet på at Demokratenes oppslutning nå ligner på det Rødt og tidligere Rød Valgallianse hadde for noen år siden da de etterhvert ble innlemmet i NRKs flater, skriver Medier24.

– Hva skal til for at nye partier kommer inn? Er det noe dynamikk rundt dette? Foregår det noe revurdering av kriteriene av hvilke partier som blir med? spurte Selbekk.

– Dynamisk

– Selvsagt må vi ta en ny vurdering om to og fire år. Vi har hatt diskusjoner underveis om hva vi gjør med partier som Pasientfokus og Demokratene, sa Nyhetssjef i NRK, Kyrre Nakkim.

Han viste til at NRK tidligere har gjort endringer i dekningen av valgkampen hvis et parti ligger an til å få mange stemmer.

– Det gjorde vi med Bompengepartiet FNB for to år siden som vokste voldsomt på vårparten. Vi har også tidligere gjort det med MDG og Rødt. Så dette er noe vi vil se på. Jeg skal ikke forhånds-konkludere, men vi ser meningsmålingen underveis. Dette er dynamisk hele veien, sa Nakkim.

– Veldig særegne

Rådsmedlem og tidligere FrP-er Ove Vanebo var mindre åpen for endringer.

– I mitt hode er det mest krevende for folk å skille mellom de mer etablerte partiene som blir veldig like. De mindre partiene blir veldig særegne og representerer ytterpunktene i helt spesielle saker. Derfor tenker jeg at de som så sterke meninger vil antageligvis ikke ha behovet for en valgomat, sa Vanebo.

