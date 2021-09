annonse

annonse

NTB melder at minst en person ble drept og sju såret i en eksplosjon som rammet en kolonne av Taliban-kjøretøy i Jalalabad øst i Afghanistan lørdag.

En sykehuskilde i Nangarhar-provinsen sier at de fikk inn en død Taliban-kriger og sju sårede, hvorav fire sivile.

Øyenvitner sier at en bombe i veikanten gikk av da kjøretøyene passerte.

annonse

Det har vært en rekke angrep og eksplosjoner i Nangarhar siden Taliban tok makten i Afghanistan i august.

Nangarhar regnes for være en høyborg for IS i Afghanistan. Gruppens lokale filial i Afghanistan, Sentral-Asia og Sør-Asia, Islamsk stat i Khorasan provinsen (ISKP), har tidligere påtatt seg ansvaret for flere av angrepene mot Taliban, senest 18.-10, september.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474