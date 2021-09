annonse

Krever at Israel trekker seg tilbake seg tilbake til grensene slik de så ut før Seksdagerskrigen i 1967 på ett år.

IsrealHayom melder at den palestinske presidenten Mahmoud Abbas beskylder Israel ​​for å ha ødelagt tostatsløsningen med sine nylige handlinger. Han sier at palestinere vil kunne komme til å kreve like rettigheter i en binasjonal stat som består av Israel, Vestbredden og Gazastripen.

Abbas henvendte seg til FNs generalforsamling fredag via videolink fra Ramallah, hvor han oppfordret det internasjonale samfunnet til å handle for å redde tostatsløsningen, som i flere tiår har vært grunnlaget for diplomati for den israelsk-palestinske konflikten.

– Israel har ødelagt utsiktene for en politisk løsning basert på tostatsløsningen gjennom bosettingspolitikken i Judea og Samaria, sa han.

– Omstendigheter på bakken vil uunngåelig føre til like og fulle politiske rettigheter for alle på det historiske Palestina, i en stat. I alle tilfeller må Israel velge, la han til.

Det var ingen umiddelbar israelsk reaksjon på Abbas’ kommentarer.

1967-grenser

Abbas truet videre med å oppheve palestinernes anerkjennelse av staten Israel, med mindre det trekker seg tilbake til 1967-grensene.

– Den palestinske selvstyremyndigheten er klar til å jobbe hele dette året med å avgrense grenser og løse alle endelige statusspørsmål i regi av den internasjonale Kvartetten og i samsvar med FNs resolusjoner. Hvis dette ikke oppnås, hvorfor opprettholde anerkjennelse av Israel basert på 1967-grensene?, spurte han retorisk.

Han brukte videre den globale scenen til å advare om at med mindre Israel gir etter for palestinernes krav og trekker seg fra Vestbredden, Gazastripen og øst-Jerusalem innen ett år, vil den palestinske selvstyremyndigheten ta Israel til Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

Med henvisning til Oslo-avtalen fra 1993 sa Abbas også at palestinerne «forble engasjert i alle dets elementer den dag i dag» og beskyldte Israel for å påstå at palestinerne «ikke har oppfylt sine forpliktelser under de signerte avtalene, og har unngått å delta i fredsinitiativer og i stedet forfulgt sitt ekspansjonistiske, koloniale foretak, som ødelegger utsiktene til en politisk løsning basert på tostatsløsningen.»

Krav om at Israel må avstå deler av Jerusalem som en del av en fredsavtale med palestinerne har blitt avvist av alle israelske regjeringer siden byens øst- og vestsider ble forent etter Seksdagerskrigen i 1967. I slutten av 2017 bestemte daværende amerikanske president Donald Trump at USA skulle anerkjenne Jerusalem som den israelske hovedstaden og flyttet USAs ambassade dit.

