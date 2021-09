annonse

Søksmålet gjelder et 20 år gammelt overgrep utført på 17 år gammel jente i forbindelse med Jeffrey Epsteins fester.

Først hevdet han at søksmålet ikke ble forkynt for ham på korrekt vis, da det levert til prinsens slott i England. Men nå er søksmålet overlevert til hans advokat i USA, skriver NTB.

I sin anklage mot prinsen hevder Virginia Guiffre hun ble «lånt ut» for sex av Jeffrey Epstein. Senere ble Epstein tatt og begikk selvmord før han skulle bli stilt for retten for menneskehandel og overgrep mot mindreårige.

Les også: Prins Andrew: Dårlig dømmekraft å fortsette vennskapet med Epstein

Prins Andrews advokat og anklager Virginia Guiffre har nå blitt enige om at varselet trådte i kraft fra 21. september. Andrew må svare før 29. oktober.

Giuffre påstår at hun ble seksuelt utnyttet av prinsen i Epsteins bolig og på hans private øy i Karibia samt hos Epsteins venninne Ghislaine Maxwell.

Maxwell er varetektsfengslet, og venter på å bli tiltalt for menneskehandel.

Andrew nekter for et seksuelt forhold til Giuffre. Han nekter også for å ha møtt henne. Men det finnes bilder av av de to sammen.

