Øyeblikket var da Hege Storhaug ikke ble årets navn i VG i 2015, til tross for at hun hadde fått over 42 000 stemmer, mer enn dobbelt så mange som nummer to. Hvordan kunne det skje?

VG ville ikke ha Storhaugs navn brennmerket inn i sin historie, hun var heller ikke foreslått av VG som årets navn, så de manipulerte avstemmingen. Alle kandidatene som hadde fått nok stemmer til å være med i siste runde fikk et eller flere positive ord festet til beskrivelsen VG gav da de via en tjenesteleverandør ringte et utvalg på 1000 av folket og spurte hvem de mente burde få prisen. Bare ikke Hege Storhaug, hun ble beskrevet Informasjonsleder i stiftelsen Human Rights service og innvandringsdebatant.

Tenk deg at du står i telefonen og får opplest ti navn. Du kjenner kanskje navnet på eller historien bak noen få av dem. Du har ikke nødvendigvis stemt frem en av kandidatene på vg.no, men du blir bedt om å ta en avgjørelse på stående fot. Velger du personen som ble beskrevet uten et kompliment hvis du ikke fra før har bestemt deg?

Vinneren var verdig, en ekte helt, men hadde femten ganger så få stemmer som Storhaug på nett. VG kunne puste lettet ut. Vinneren av årets navn 2015 ble ikke forfatteren av en bok med tittelen Islam – den 11. landeplage. Hyllet av Ørjasæter i Aftenposten. Dette var i gamle dager, da slikt skjedde. VG kunne bevare sin rene estetikk, ikke skitne seg til med noe mange titusen i folket mente. Så mange at de hadde fått nesten 2 prosent oppslutning ved et valg.

To prosent er en såkalt kritisk masse. Vannet som forsiktig bobler nederst i vannkokeren før det koker. Det er viktig å ta ut kontakten før det skjer.

For egen del hørte jeg Storhaug snakke for første gang da hun deltok i Harald Eias radioprogram, Sånn er du, der kjendiser tar en personlighetstest. Storhaug scoret enormt på empati. Mer enn noen andre før i programserien, noe Eia sa om og om igjen. Storhaug etterlot et godt inntrykk, så jeg leste artikler hun hadde skrevet, den gang i gammelmedia, også Dagbladet – tenk på det – og jeg kom meg gjennom mesteparten av landeplagen.

Jeg ble ikke sjokkert av innholdet, for jeg har bodd i Frankrike, som Storhaug beskriver inngående, og jeg bor og bodde da i en bydel i Oslo som nok blir en ren getto i fremtiden. Jeg ble mest sjokkert over VG som ikke ville ha Storhaugs historier frem i lyset. Hva hadde de å vinne på å ikke gjengi og etterprøve innholdet i boken? Jeg ble også satt ut av såkalte faktasjekkere som hang seg opp i totalt uvesentlige detaljer i boken. Fotnoter som var litt feil, mens de ikke ville debatterte de store linjene som ble beskrevet. Var de forrykte?

Dette var i de dager da Faktisk.no forberedte sitt objektive inntog i Norge. Noe av det første de kritiserte, jeg mener faktasjekket, var gjengivelsen rights.no hadde av en svensk kvinne som ble grovt voldtatt og fornedret av en muslimsk gjeng. Det Faktisk hang seg opp i var at antallet som først ble beskrevet av voldtektsmenn, var for stort. Altså feil. Var de helt idioter? Kunne det være viktigere enn hva som faktisk skjedde med kvinnen? Brydde kvinnen som ble voldtatt seg om antallet voldtektsmenn der hun ba for sitt liv og ble fornedret på det verste?

Jeg begynte å ane hvor ille fatt det var med norske aviser. I mange år hadde jeg ikke lest dem. Jeg hadde studert utenlands, så dem ikke på stativene. Og minnet om dem, hva angikk fag de skrev om som jeg kunne mye om via studier og erfaring, var at de var håpløse. Og at de faktisk ville være det. At det var en agenda bak fremstillingen, og at det bare var utvalgte fenomener som fikk oppmerksomhet, gjerne helt motsatt av hva brukerne av faget/bevegelsen/kulturen ønsket.

Selvsagt var det slik med resten av journalistikken deres også. Det sa seg jo egentlig selv. Jeg begynte å lese meg opp på hva de skrev og beskrev. I noen år nå leste jeg ned og opp mange av løgnene de serverte, leste det opp mot motforestillinger og statistikk, fikk bekreftet det jeg mistenkte, men aldri hadde hatt tid og ork nok til å bry meg om: De var forrykte eskapister.

Å begynne å lese norske aviser var en intellektuell nedtur og en lattervekkende opplevelse. Først. Så slo det meg at det var alvorlig galt fatt med dem. At de var forrykte løgnere som tviholdt på en virkelighet de kunne eksistere i, uten å måtte ta kontroversielle standpunkt som flokken deres hadde steilet over langt inn i Norges organisasjonsvirksomhet. Mediene i Norge hadde forlatt sitt oppdrag som den fjerde statsmakt, forsto jeg. Sikkert lovlig og pinlig sent. Men det slår meg at mange flere nok hadde sett det om de leste dem grundig og sjekket meningene deres opp mot andre stemmer.

Dette vet Resetts faste lesere. Alle har sin historie. Kanskje var det ikke Hege Storhaug. Men et sted skjedde det noe som fikk deg til å gå videre og videre inn i jungelen av informasjon. Til slutt sitter du på YouTube og hører på Jordan Petersen, Douglas Murray, Candace Owens, eller mer folkelige stemmer som Tommy Robinson og Lauren Southern. Dette var mens det ennå var lov å høre forskjellige argumenter på Big techs plattformer.

Samtidig blir andre, slik jeg ser det, helt uvesentlige stemmer hyllet og fremmet av mediekorpset. Det kan virke provoserende, var det ikke for at det var så fordummende.

Selv er jeg ikke imot flerkultur eller at Norge er flerkulturelt. Min kjæreste kommer fra et helt annet land enn meg, utenfor Europa. Men jeg ser at islam er et kjempeproblem som ikke snakkes om. Lurås og Hansen beskriver Muhammed som en kynisk løgner og røver i Islam. Sannheten om Muhammed og hans religion.

Storhaug påpekte mange ganger at «profeten» ble krigersk, at det var den siden av ham og islam hun kritiserte. Hun som nok har flere muslimske og eksmuslimske venner enn alle de kjente journalistene i MSM til sammen. Men slikt betyr jo ingenting. Lurås er jo også en rasist, som er sammen med en norsk-somalier. Hun er nok så dum og manipulert at hun ikke forstår sitt eget beste, stakkars.

Etter hvert kom cancel kulturen og begrepet woke også til Norge. Fra før hadde vi sagt farvel til Pippis negerkung. Lite visste vi at man om noen år skulle debattere om en benk med plakett med navnet von Linné og en statue av Holberg skulle få lov til å stå midt i det offisielle Norge. Men dette kom. Og det ble hyllet og gitt stor plass av Norges anerkjente medier. Da BLM begynte å mishandle, drepe og plyndre USA, også innvandrere fra Østen, ble det stille. På norske biblioteker ble BLM hyllet og stilt frem på altere med misinformasjon. Det sier egentlig alt om hvor dypt løgnen har blitt anerkjent som sannhet.

Det er noe dypt unaturlig i at mediene stemmer langt mer til venstre enn befolkningen som en helhet. Det er noe kunstig over hvem de promoterer, og hvem de tier. Det er noe dypt problematisk ved hvordan de regisserer virkeligheten uten å bli arrestert av politikere, selv ikke av en blåblå regjering. Med FrP i regjering kom NRK seg inn på statsbudsjettet. Du ser dem ikke på lisensregning lenger, så du tror ikke du betaler for det. Om noe så burde FrP gått ut av regjering ene og alene på grunn av den saken. ARK, trademark Carl I. Hagen vant hele potten. Og croupieren var Siv Jensen, Hagens yndling. De må ha moret seg kostelig, de rundt 4000 instruerte journalistene i NRK.

Uansett, jeg ville bare si takk, Hege Storhaug. Jeg kan i og for seg forstå at HRS har «gitt opp» å være en tenketank. De gjorde alt det systematiske arbeidet i mange år, har en enorm database med fakta som blir ignorert, i beste fall, kritisert og trodd som løgner av folk som ikke en gang gidder å lese dem. AUFs leder for lokallaget Lillestrøm kaller HRS høyreekstreme og islamofobiske i et meningsinnlegg. Han mener mye, men henviser ikke til et eneste sitat, en eneste artikkel, eller en eneste handling med annet enn sitt vidd og sin hukommelse. Han bare vet det. Alt er synsing som nok er akseptert som fakta av veldig mange i dag. Unge som gamle.

Det du, Hege Storhaug, og din makker har stått i, og står i har nok forandret dere. Dere gidder vel ikke lenger forsøke å overbevise de som ikke engang vil argumentere imot dere? Så ja, Halvor Fosli, Helge Lurås og flere har nok rett i at HRS har endret seg og at HRS er spisset i å provosere mest mulig, for å få oppmerksomhet om noe HRS engang kunne snakke med samfunnet om, med innestemme.

Jeg kan forstå at dere er frustrerte. Og uansett er det ingen vei tilbake til det gode selskap nå. Men det er mye data dere har lagret. Mange politikere som er tjent med at det ties. Det er svært mange fakta i arkivet til HRS som burde bli diskutert daglig i det offisielle debatt-Norge.

Jeg satte av mange år på å lese meg opp på temaer etter å ha begynt med den lille kanalen av informasjon Hege Storhaug viste meg for snart syv år siden, som en slags sprekk i en demning av løgner. Så takk! Uansett har du og dere vunnet, HRS. Og lite tyder på at rights.no blir nedlagt selv om siden nå er dehumanisert, som et siste krampetak, av vår globale og storhetssøkende statsminister og såkalt borgerlige regjering.

Noe nytt vil skje med HRS. Og det er kanskje bra? For lesere, Norge og HRS. Tiden da HRS lobbyet og snakket med eliten er over. De er i samme selskap som Resett nå. Utestengt. Bare Document har ennå plass i det høyeste. Redaktørforeningen og PFU. Mon tro når neste gang de blir foreslått fjernet igjen blir?

