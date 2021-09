annonse

annonse

Nyhetsbyrået AP har intervjuet Nooruddin Turabi. Han er klar på hvilke lover Taliban vil følge.

– Ingen skal fortelle oss hvordan våre lover skal være. Vi følger Islam og lager lover i henhold til koranen, sier han.

Nooruddin Turabi var Talibans leder for «Departementet for promotering av dyd og forebygging av umoral» og også justisminister i perioden 1996-2001. Nå er han tilbake som ansvarlig for fengslene.

annonse

Frem til 2001 fikk tyver hender og føtter kuttet av, det forekom steininger for utroskap og offentlige henrettelser foretatt av ofrenes familie i henhold til sharia, islamsk lov.

Turabi mener straffene er nødvendig for deres avskrekkende effekt.

– Å hugge av hender er veldig viktig for sikkerheten, sier Turabi.

annonse

Han sier at regjeringen nå vurderer om henrettelsene og avhuggingene skal gjennomføres offentlig eller ikke.

Turabi tillot verken musikkasetter eller video sist han var ansvarlig. Det ble krevd at menn skulle bruke turban i alle regjeringskontorer, og hans underordnende banket ofte opp menn som hadde stusset skjegget.

Nå sier han at samfunnet er endret og folk må tillates å ha mobiltelefoner og gjøre opptak. Han åpner også for at folk kan filme henrettelsene som Taliban utfører og at deres spredning kan øke den avskrekkende effekten de ønsker.

Det rapporteres allerede om en kraftig nedgang i kriminaliteten etter at Taliban tok over, skriver AP.

Klippet under skal vise en steining utført av Taliban i 2019.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474