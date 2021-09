annonse

annonse

Har ikke brukt så mye olje i kraftproduksjon siden 2010.

Det gamle svenske oljekraftverket i Karlshamn har vanligvis tjent som effektreserve for Svenska Kraftnät under vinterhalvåret, fra midten av november til midten av mars.

En mer usikker kraftsituasjon har medført at det stadig oftere må startes opp også i sommerhalvåret. Vi er i september, og de to siste ukene har oljekraftverket gått for høytrykk. Det sørger de høye kraftprisene for.

annonse

– Vi har kjørt på et vis som vi ikke har gjort siden 2010, fra morgen til kveld stort sett hver hverdag. To dager forrige uke kjørte vi til og med to blokker, sier pressesjef Torbjörn Larsson i Uniper, som eier dette oljekraftverket, til svenske Elektrikern.

Les også: Tar opp konkurransen mot strøm: – Vedfyring klart rimeligst (+)

Denne gangen handler det ikke om å agere effektreserve, men at strømprisen er så høy at det har vært lønnsomt å starte verket. Karlshamnverket er det kraftverket som ruller sist i gang i Sverige, fordi marginalkostnaden er så høy.

annonse

– Det er et signal som bør tas på alvor. Om vi har strømmangel i september, hvordan blir det da en kald vinterdag? sier Larsson. Det er nok et spørsmål mange stiller seg i disse dager, både i Sverige og i Norge.

– Kraftmangelen kommer av at fornybar kraft som vind- og solkraft ikke kan levere så mye som markedet etterspør, samtidig om Europa holder på å fase ut fossil kraft og atomkraft. Det blir stor mangel på regulerbar kraft som kan balansere ut når vinden ikke blåser og sola ikke skinner, framholder Larsson.

De siste fem år har verket vært i drift 67 timer i snitt hvert år. Oljeforbruket er 70 tonn i timen per blokk ved full-last, som gir 330 megawatt.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474