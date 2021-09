annonse

Houthiene fortsetter å pepre sin mektige nordlige nabo med missiler og kamikazedroner.

South Front melder at den saudiarabiske koalisjonen kunngjorde 24. september at den hadde skutt ned fem kamikazedroner og et ballistisk missil som ble skutt opp fra Jemen, angivelig av houthiene (Ansar Allah), over Saudi-Arabias sørlige regioner.

Koalisjonen hevdet at de fem dronene var på vei til å angripe byen Khamis Mushait i den sørlige provinsen ‘Asir, mens det ballistiske missilet var på vei mot provinshovedstaden Jizan.

Houthiene har ennå ikke påtatt seg ansvaret for angrepet. Vanligvis kunngjør den jemenittiske gruppen slike store angrep på Saudi-Arabia innen 24 timer.

Utnytting

Angrepet kommer idet Saudi-Arabia sliter med å skaffe en erstatning for amerikanske missilforsvarssystemer – Patriot-missiler – som nylig ble trukket ut av kongeriket.

Houthiene har forsøkt å utnytte Saudi-Arabias nåværende krise med tanke på potensielle hull i landets missilforsvar. 4. september avfyrte gruppen seks missiler og ti droner mot kongeriket. Et annet storstilt angrep med et missil og fire droner ble sendt mot kongeriket 17. september.

Slike store angrep på Saudi-Arabia har som hensikt å distrahere og utmatte den saudiarabiske koalisjonen, som fortsetter å tape terreng i Jemen.

