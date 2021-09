annonse

CDUs partileder og statsministerkandidat Armin Laschet sier at partiet ønsker å danne regjering, tross tilbakegangen på prognosene.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å danne en regjering ledet av oss, CDU/CSU, sa Laschet på CDUs valgvake søndag kveld.

Angela Merkels parti CDU og det bayerske søsterpartiet CSU ligger an til å lande på mellom 24 og 25 prosent ifølge prognosene. Det vil bety en kraftig tilbakegang fra resultatet på 32,9 prosent i 2017, og det dårligste valget partiet har gjort noensinne.

Laschet påpekte også at Tyskland for første gang i etterkrigstiden ser ut til å få en trepartiregjering, ettersom det vil være svært vanskelig for to partier å danne flertall. CDU og CSU regnes sammen som ett parti i de fleste sammenhenger.

