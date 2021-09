annonse

Butikkansatte smilte om kapp med sola etter grenseåpningen mot Värmland på lørdag, men det var glissent på parkeringsplassene ved kjøpesentrene på Eda.

Siden Västra Götaland fortsatt er rødt på smittekartet til FHI var det mange som ventet storinnrykk av handlelystne nordmenn til Eda på lørdag. Slik ble det ikke. Det var god plass på parkeringene og mellom butikkreolene i Charlottenberg.

Kjøttspesialisten Eda Supermarked meldte om et litt større innrykk av handlende på morgenen, men antok at det var fullvaksinerte som ville unngå et mulig rush av handlende som planla dagen ut fra opphevelsen av karanteneplikten klokken 16.00.

På Charlottenbergs Shoppingcenter var trafikken som på en normal hverdag før pandemien. Systembolaget hadde forberedt seg og bemannet alle kassene, og det var ikke antydning til kø i totiden.

Saken fortsetter.

Butikkmedarbeiderne vi snakket med fortalte om en vanskelig tid det siste året og uttrykte lettelse og forsiktig optimisme med tanke på julehandelen. Mange har gått på store tap og kunne fortelle om store mengder med varer som etter hvert måtte kastes under nedstengningen.

Dette var ikke tilfellet hos Sportshopen, men de kunne fortelle at det fortsatt er noe etterslep i leveransene fra grossistene etter blokkeringen av Suezkanalen i mars.

Trafikken tok seg noe opp utover ettermiddagen, og etter hvert dukket stadig flere langveisfarende opp.

Karoline Fosbæk og Solveig Garnås hadde lagt turen til Eda fra Hokksund, og kunne med store smil fortelle at de normalt handler i Strømstad, men at de etter 15 måneder uten svensketur hadde besluttet å reise til Charlottenberg på lørdag for å kvitte seg med pant og handle kjøttvarer.

Saken fortsetter.

På Hypermat bugnet grønnsakshyllene og ferskvarediskene, men også der var det lett for kundene å holde god avstand. De regnet imidlertid med økt trafikk både på søndag og utover kommende uke.

Saken fortsetter.

På Magnormoen ble rutinene endret og den obligatoriske testingen avsluttet klokken 16.00. Trafikken sluses fortsatt inn via tollstasjonen, men det var ingen kø og det blir heretter kun gjennomført stikkprøvekontroller og tester på de som kommer fra røde områder.

Smittetallet for Värmland er etter siste ukesrapport 29 pr. 100.000 (uke 36-37). Eda registrerte kun ett nytt smittetilfelle i uke 37. For Norge som helhet er smittetallet de siste to ukene 211 pr. 100.000.

