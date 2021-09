annonse

Det ble natt til søndag meldt om slåsskamp mellom et titalls mennesker på brygga i Tønsberg.

– En mann i 20-årene blir innbrakt til politiet, opplyser operasjonssentralen.

Grunnen er at han var aggressiv mot politiet, skriver NTB.

#Tønsberg kl.0005: Politiet er på brygga i Tønsberg etter flere meldinger om at et 10-talls mennesker som sloss. Uoversiktlig på stedet. Uvisst om noen er skadet. Oppdateres. — Sør-Øst politidistrikt (@politietsorost) September 25, 2021

En mor ble natt til søndag sparket av en festdeltaker i Skien, og situasjonen utviklet seg til et masseslagsmål på plenen utenfor.

Skal ha vært fest på en privat adresse. For mange folk har dukket opp, slik at det har blitt tumulter. Mor kom til stedet, og ble sparket av en festdeltaker. Flere som har sloss. Alle like gode. Ingen alvorlige personskader. Rolig på stedet nå. — Sør-Øst politidistrikt (@politietsorost) September 25, 2021

En 19-årig mann er fraktet til sykehus etter å ha slått og sparket i Bergen sentrum.

#Bergen #Krinkelkroken kl 0040 Mann 19 år slått og sparka. Blir køyrd Haukeland sjukehus. Politiet er på staden, gjer undersøkingar og vil oppretta melding for kroppskade. — Vest politidistrikt (@politivest) September 25, 2021

En mann behandles for hodeskader etter at han ble utsatt for vold ved Stortorget i Oslo.

– Det er alvorlige skader, mannen er inn og ut av bevissthet, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG.

I Strøget fikk politiet kontroll på en mann som bar en større kniv etter å ha blitt varslet av en vekter.

#Oslo Ved Stortorget er en mann utsatt for vold og har hodeskader. Han er under behandling av politiet og vil snart få behandling av ambulansen. Vi jobber med å finne ut hvem som har gjort dette. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) September 26, 2021

