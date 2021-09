annonse

Statsminister Erna Solberg kritiserte Venezuela i sin tale til FNs hovedforsamling natt til torsdag.

– Tilbakegangen for demokratiet og menneskerettigheter bør bekymre oss alle. Vi ser grove menneskerettighetsbrudd i mange deler av verden. I Venezuela. Grusomhetene og konflikten i Tigray. Den forverrede humanitære situasjonen i Myanmar, inkludert for rohingyaene, for å nevne noen, sa Solberg.

Det gjorde Venezuela rasende, ifølge NRK.

Diplomaten Dag Nylander sier til mexicanske medier at talen kan svekke troverdigheten til Norges rolle, skriver NTB.

Utenriksdepartementet sendte ut en melding natt til søndag

– Vi understreker at de nylige uttalelsene i FN ikke bør tolkes som å være i strid med det. Vår rolle er avhengig av full tillit fra partene, skriver UD på Twitter.

Norway reaffirms its commitment to the Venezuelan negotiation process in Mexico, acting as an impartial facilitator.

We emphasise that the recent statement in the UN should not be interpreted as inconsistent with that. Our role depends on the full confidence of the parties.

