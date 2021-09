annonse

Påberopte seg nødparagraf.

Det var under harejakt ved Jotka utenfor Alta at dagen skulle ta en uventet vending for Ismael Forsblom og hans finske støver.

Femti minutter ute i jakten stanset hunden opp, viste GPS-senderen. Da ringte Forsblom senderen, og fikk til slutt inn lyd fra stedet.

Først hørte Forsblom en stemme, deretter et motorkjøretøy som ankommer og stemmen fra en annen person. Deretter kjører personene vekk.

– Da skjønte jeg at de hadde tatt hunden med seg, sier Forsblom til NRK.

Selv om signalet falt ut, klarte Forsblom å lokalisere området hvor han trodde hunden var. Det viste seg da at GPS-senderen var skutt i stykker.

Rundt hundens hals var det et tau med løkke. Det fremstod dermed som klart at hunden var blitt slept etter kjøretøyet Forsblom hadde hørt.

Etter en stund fant Forsblom og kompisene to personer som bekreftet å ha avlivet hunden. En av dem bekreftet også at hunden ble slept etter en sekshjuling, men hevder samtidig at hunden ikke var i live da.

Vedkommende mener at hunden jaget reinflokken, og påberoper seg derfor nødrett.

Forsblom har på sin side anmeldt forholdet. Politiet i Finnmark bekrefter at de har opprettet sak og vil innlede etterforskning.

