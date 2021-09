annonse

annonse

– Kringkastingsrådsmedlem Trude Drevland hisset seg opp da NRK presenterte feil vinkling av skolevalget.

Det skriver Medier24 om klagebehandlingen av Dagsrevyens blemme der de påsto at skolevalget viste en «rød bølge blant de unge» og «kraftig fremgang for venstresiden».

Dagsrevyen måtte raskt beklage det som åpenbart var feilinformasjon.

annonse

– Her legger vi oss flate. Skolevalget representerte ikke noen rødgrønn bølge slik vi skrev på skjermen i går. Der gjorde vi feil, og det beklager vi, sa redaktør Knut Magnus Berge i NRKs nyhetsdivisjon.

Men Drevland var ikke fornøyd da saken ble behandlet i Kringkastingsrådet denne uken.

– Det er øyeblikket som teller, og det er når viktige resultater fremstår som uklare at man bytter mellom kanaler. Noen bytter kanaler i slike situasjoner for å hjelpe dem videre i en tvil – ikke minst unge. Da er det det som blir presentert der og da, ikke det som kommer etter ti minutter som er viktig, sa Drevland og fortsatte:

annonse

– Jeg blir så skuffet og samtidig skikkelig sint når jeg opplever at sånt skjer. De som har lagt seg flate, må legge seg så flate de vil i ettertid. Fordi det gjør ingen forskjell på selve presentasjonen og det som skjedde der og da.

Rådsmedlem Vebjørn Selbekk påpekte at NRK hadde beklaget og rettet på en god måte. Men også han mente det var en alvorlig hendelse.

– Det er alvorlig fordi det skjer under et valg. Det er også alvorlig at man melder en framgang for «rød side» når det ikke stemmer. Det vil være med å bekrefte gamle konspirasjonsteorier om ARK og fiendebilder som ikke stemmer, sa Selbekk.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474