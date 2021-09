annonse

Fox News-vert Tucker Carlson har svart på Anti-Defamation Leagues (ADL) oppfordring til nyhetskanalen om å gi ham sparken under en opptreden på «The Megyn Kelly Show» fredag.

ADL ba nylig om at Carlson sparkes etter at programlederen onsdag omtalte president Joe Bidens innvandringspolitikk som «den store erstatningen» – en etnonasjonalistisk politisk teori som fremmer at hvite mennesker blir erstattet av ikke-hvite innvandrere i vestlige land.

– I dag er det mer tilbakeslag enn tidligere hvis man fremmer «den store erstatningsteorien». Du sa at dette kom til å skje på showet ditt i går kveld, og korrekt nok, ADL kommer etter deg, sa programleder Kelly til Carlson.

– F*ck dem. Det visste jeg ikke engang. Hvilke løgnere. Den store erstatningsteorien er faktisk ikke en teori, det er noe demokratene skryter av hele tiden, til og med presidenten, svarte han.

Carlsen hevdet videre at ADL, en organisasjon som har som uttalt mål å bekjempe antisemittisme og annen rasisme, nå drives av en «apparatchik (sovjetisk statsfunksjonær) fra Det demokratiske partiet.»

Bakgrunnen

I et segment onsdag kveld kritiserte Carlson president Bidens håndtering av migrantkrisen ved grensen mellom USA og Mexico, og hevdet at administrasjonen forsettlig forsøker å «endre den rasemessige komposisjonen av landet.»

– En uutholdelig strøm av innvandring. Men hvorfor? Joe Biden sa det nettopp. For å endre rasekomposisjonen i landet. Det er grunnen. Å redusere den politiske makten til mennesker med forfedre som har bodd her, og dramatisk øke andelen amerikanere som nylig kom fra den tredje verden, sa han og fortsatte:

Les også: Gallup-sjef advarer Biden: 42 millioner latinamerikanere ønsker å innvandre til USA

– Og så gikk Biden videre, han sa at ikke-hvitt DNA er sitat: «kilden til vår styrke». Tenk deg å si det. Dette er eugenikkens språk, det er skremmende. Og det er en grunn til at Biden sa det. Politisk sett kalles denne politikken «den store erstatningen», erstatningen av eldre amerikanere med mer lydige mennesker fra fjerntliggende land.

Carlson refererte til kommentarer fra daværende visepresident Biden på «White Global Conference on Confronting Global Extremism» i 2015, hvor han sa at «det er en kilde til vår styrke» at hvite mennesker ble estimert til å utgjøre mindre enn 50 prosent av befolkningen i USA innen 2017, følge Washington Post.

Ikke første gang

ADL har tidligere bedt om Carlsons oppsigelse i april for å ha antydet at Det demokratiske partiet prøver å «erstatte velgerne» ved å innføre nye lover om stemmerett.

– Jeg vet at venstresiden og alle de små portvaktene på Twitter bokstavelig talt blir hysteriske hvis man bruker begrepet «erstatning», hvis man antyder at Det demokratiske partiet prøver å bytte ut de nåværende velgerne, sa Tucker den gang og la til:

– Men de blir hysteriske fordi det er det som faktisk skjer. La oss bare si det. Det er sant. Jeg mener, alle gjør en rasegreie ut av det. Den hvite erstatningen? Nei, nei, dette er et spørsmål om stemmerett.

Etter uttalelsene gikk Jonathan Greenblatt, administrerende direktør i ADL, umiddelbart ut og krevde at Carlson «måtte gå», med den begrunnelsen at han forsvarte «den store erstatningsteorien».

Fox News-sjef Lachlan Murdoch forsvarte Carlson mot anklagene og sa at han «avslo og avviste» erstatningsteorien i et brev til ADL fra 12. april. Greenblatt svarte at Carlson omfavnet teorien under «dekke av stemmerettigheter» og ikke burde få lov til å bruke en «trope for hvit overlegenhet».

