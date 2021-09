annonse

Politikere tjener altfor dårlig, og resultatet ser vi i form av skattesnyting, juks med reiseregninger og så videre.

Med den lønnen de får i dag fyller vi Stortinget opp med barnehagetanter og halvstuderte pratmakere. På høyresiden har problemet vært at mange må gå ned i lønn for å delta i politikken. Mens for venstresiden har politikk ofte blitt brukt til et springbrett for internasjonale jobber. Hvor mye FN-jobber koster oss skattebetalere er en godt skjult hemmelighet, men det er ikke gratis. Det er nok en grunn til at vi gir bort over tredve milliarder kroner i bistand.

I dag får en stortingsrepresentant rundt en million kroner i året. Det er ikke akkurat noe å skryte av, om en da ikke har bakgrunn i offentlig sektor eller i en organisasjon.

Hva med heller å gi dem ti millioner kroner i årslønn og ta fra dem godene? All erfaring viser at politikere ikke klarer å følge de lovene de selv vedtar. Slik som om reiseregninger kun skal skrives hvis reisen er foretatt, og at man ikke skal påplusse utgiftene i den hensikt å få mer refundert.

Det har blitt til en vanlig praksis at politikere leier ut sin egen bolig og flytter inn i en annen gratis. Men her er reglene de selv har vedtatt litt vanskelig å følge, av og til må en skatte av gratis bolig. Slik som tidligere minister og KrF-leder Ropstad. Han fant sin helt egen løsning. Men så ble han tatt og står frem som en angrende synder, vel og merke etter at han ble avslørt. Med høy lønn og fjerning av goder, kan våre folkevalgte slippe å si unnskyld, jeg er lei meg, det var ikke meningen. Jeg har vondt inne i meg, det var galt av meg. Sorry. Mente det ikke.

– I 2020 avtalte jeg med mine foreldre at jeg skulle dekke faste utgifter til huset hjemme fordi det også gjorde at pendlerleiligheten min havnet inn under det regelverket som gjorde at den ikke var skattepliktig. Det var en feil av meg, og det vil jeg beklage, uttalte Ropstad.

Men omfanget av saken ble ikke mindre da stortingspresident Tone W. Trøen hevdet at Stortingets administrasjon og presidentskap ikke har vært klar over at man må ha boutgifter for å slippe skatt på pendlerboligen.

En annen stor fordel med økt lønn er at det blir kamp om jobbene. I dag er det bare sosialister som får et lønnshopp, på høyresiden opplever mange å gå ned i lønn. For dem er ikke politikk noe å satse på. Lønnen er for dårlig og fremtidsutsiktene usikre. Det vi trenger er dyktige politikere, slike som setter Norges interesser først, ikke sine egne. Mennesker som også klarer å følge de lovene som de selv vedtar.

Men det vi har endt opp med i dag er personer som begynte med politikk i ungdommen og har aldri hatt en jobb. Vi ser hvordan det går. Dessverre.

