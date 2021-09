annonse

annonse

Kun uker etter at tidligere statssekretær Marianne Hagen (H) gikk fra UD til Aker Solutions, tok hun opp kontakt med departementet.

Kina-ambassadøren skal ha vært en av de hun kontaktet.

Hagen rapporterte om Aker-jobben til Karantenenemnda, skriver Dagens Næringsliv.

annonse

«Har virksomheten kontakt med offentlige aktører? Oppgi i så fall også hvilke, og kontaktens art», ble hun spurt i et skjema fra dem. Nei, svarte Hagen.

På spørsmål fra DN om hvorfor hun skrev i meldeskjemaet til Karantenenemnda at hun ikke hadde kontakt med offentlige aktører, svarer Hagen:

– Alle spørsmålene i meldeskjemaet til Karantenenemnda er besvart i et habilitetsperspektiv. Som statssekretær i UD arbeidet jeg ikke med saker som involverte min kommende arbeidsgiver, og selskapet har heller ingen interesser knyttet til mine tidligere saker i UD.

annonse

Allerede to uker etter at hun begynte som bærekraftsdirektør i Kjell Inge Røkke-selskapet Aker Solutions, i slutten av mars 2021, kontaktet Hagen den norske ambassadøren i Kina og en avdelingsdirektør for å spørre om «den strategiske toppledelsen i Aker Solutions» kunne få et møte.

Deretter kontaktet hun flere i Utenriksdepartementet om ulike saker.

Karantenenemnda vil ikke si noe om saken, med henvisning til at den ikke kommenterer enkeltsaker.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474