De grønne må finne sammen med et høyreliberalt parti for å avgjøre hvem som får danne regjering i Tyskland.

Både sosialdemokratenes Olaf Scholz og CDUs Armin Laschet vil danne ny regjering i Tyskland. De grønne og liberale FDP vil nå samtale for å bestemme seg for hvem de skal peke på som ny forbundskansler.

– Tre partier er blitt styrket, derfor er dette det klare mandatet som velgerne har formulert, sier Scholz mandag, med henvisning til sitt eget SPD, samt De grønne og det høyreliberale FDP.

De tre partiene gikk alle fram i valget, SPD og De grønne med over 5 prosentpoeng hver. SPD ble dessuten største parti, noe som gjør at Scholz ligger best an til å danne regjering.

CDU/CSUs Armin Laschet har imidlertid ikke gitt opp håpet om å danne regjering. Partiet hans gjorde sitt dårligste valg noensinne, men de er nær like store som SPD.

– Vi vil gjøre alt for å danne en regjering ledet av CDU/CSU, sa han søndag kveld.

Laschets foretrukne samarbeidspartnere er de samme som Scholz’; FDP og De grønne.

– Til syvende og sist blir det FDP og De grønne som kommer til å bestemme hvem som får sitte i regjering, sier forsker Thomas Wegener Friis ved Syddansk Universitet til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Vil innlede samtaler

De to partiene har allerede bestemt seg for å ha samtaler om temaet før de sonderer med de to store.

– Vi har bestemt oss for at vi vil holde innledende samtaler med De grønne. De største politiske forskjellene er mellom FDP og De grønne, og på grunn av den polariseringen, er det fornuftig at vi først prøver å finne felles grunn, sa FDP-leder Christian Lindner.

De grønne og FDP har ulike preferanser. De grønne foretrekker SPD og en regjering med mer pengebruk for å modernisere Tyskland og innføre sterkere klimatiltak. FDP vil ha CDU/CSU, strammere budsjetter og mer skattekutt. Samtidig er det åpenbart at de vil måtte sitte i regjering sammen.

De grønne ender mellom 14 og 15 prosents oppslutning – et soleklart rekordvalg. FDP styrket seg til 11,5 prosent, som betyr at de også gjorde sitt beste valg noensinne.

Utelukker storkoalisjon

Både Scholz og Laschet har hittil holdt døren stengt for å fortsette dagens regjeringssamarbeid mellom CDU/CSU og SPD. Dette er samarbeidet Angela Merkel har ledet i fire perioder.

Det er kun to ting som virket sikre dagen etter valget: at storkoalisjonen ikke kommer til å fortsette, og at De grønne og sannsynligvis også FDP kommer til å sitte i neste tyske regjering.

Venstreradikal krise

Venstreradikale Die Linke gjorde et svært dårlig valg, og ble nesten halvert i oppslutning. Partiet svever rundt sperregrensen på 5 prosent, men redder seg inn på regelen om at man også er over sperregrensen hvis man får tre direktemandater. Partiet har allerede utdefinert seg fra regjeringssamtaler.

– Det er et stort nederlag, sier partileder Susanne Hennig-Wellsow.

