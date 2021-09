annonse

I IPCCs klimarapport nr.3 står det i punkt 4.2.2.2 (oversatt til norsk):

«I forskning på og modellering av klimaet, bør vi være oppmerksom på at vi har å gjøre med et kaotisk, ikke-lineært koblet system, og at langtidsforutsigelser av fremtidige klimatilstander ikke er mulig.»

Så IPCC sier altså rett ut her at å forutsi klimaet på langt sikt er umulig.

IPCC-rapportene er lange. Den siste var på omtrent 4000 sider. Den er omfattende og har et vitenskapelig språk. Derfor filtreres denne ned til et dokument på rundt 100+ sider som vanlige folk kan lese. Da sitter forskere og byråkrater sammen og bestemmer hva som skal være med i sammendraget. Da går en del informasjon tapt – som for eksempel den siterte setningen – og sammendraget blir veldig farget av FNs delegater.

Det blir da meget underlig når politikere snakker om at vi MÅ få ned CO2 utslippene våre kraftig for å unngå en krise og begrense temperaturøkningen til 1.5 eller 2 grader innen år 2100. IPCC sier jo selv at dette kan de ikke forutsi! Men hvis ikke politikerne har fått vite dette, hvordan kan de da ta fornuftige avgjørelser – og hvem hindrer dem i å få vite det? Det er de som lager sammendraget.

Vi mennesker står for omtrent 4% av de totale utslippene, naturen står for resten (96%). Norge står for 0.01 – 0.1% av de menneskeskapte igjen. Vårt bidrag er altså et “Null i fattigkommisjonen” som min mor ville sagt.

Politikerne henger seg på dette klimahysteriet fordi de er skremt og ikke vet bedre. De vil bruke milliarder på usikre klimatiltak og legge ned oljeindustrien – noe som vi ruinere landet vårt. De vil elektrifisere alt, noe som gjør at strømprisen vil stige til enorme høyder, ja det ser vi allerede tegn til nå! Dette vil også gå sterk utover fattige land fordi energiprisen vil bli høy. Reduserer vi CO2-mengden i atmosfæren vil vi få dårligere avlinger og matmangel på sikt. Ja, alt dette vil de sette i gang – selv om framtidsutsiktene er helt uforutsigbare, men de tror det er vitenskap. De er blitt lurt!

Klimaet har styrt seg selv i alle år – går i sykluser – og vil fortsatt gjøre det. Vi mennesker kan ikke styre naturen. Vi kan bare ødelegge den. Derfor burde vi heller tenke mer på miljø og forurensning.

Vi fikk et land av våre forfedre som de møysommelig hadde bygget opp – for så å ruinere det på grunn av politisk uvitenhet – og deretter levere vraket til våre barn. Verden har gått aldeles over styr!

