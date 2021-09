annonse

SV-lederen takker milliardærene for valgresultatet.

– Vi er i en strålende posisjon for å ha avgjørende makt og innflytelse de neste fire årene, uttalte Audun Lysbakken under åpningen av partiets landsstyremøte.

Han vil takke Stein Erik Hagen, Gustav Witzøe og Jan Petter Sissener for god hjelp i valgkampen.

– De mente det var et passende tidspunkt på vei ut av krisen å klage over de rikes kår i landet, og å advare mot hvordan det ville gå hvis SV fikk makt, sier Lysbakken til VG.

Lysbakken mener at disse personene var svært opptatt av å snakke om nettopp SV i valgkampen.

– Det er jo fordi de så at vi virkelig ville gjøre noe med forskjellene i Norge og at vi kunne få makten til å få det til, sier han, og legger til:

– Jeg har vurdert å sende en liten blomsterkvast til dem nå, for jeg tror de bidro til akkurat det motsatte av det de ønsket – nemlig å få frem hvorfor vi må gjøre noe med forskjells-Norge.

Partilederen har stor tro på fremtiden. Han mener at SV har nådd målet sitt.

– Partiet er gjenreist fra å være på kanten av stupet til igjen å bli en kraft og maktfaktor i norsk politikk.

Jan Petter Sissener sier derimot at Lysbakken ikke har forstått kritikken.

– Jeg lar meg faktisk provosere av at han sier at det var et passende tidspunkt å klage over de rikes vilkår. Jeg har aldri på noe tidspunkt klaget over det, men jeg har forsøkt å gi en opplæring i formuesskattens skadevirkninger.

