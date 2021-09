annonse

annonse

«Er mengden menneskefis nok til å varme opp kloden ytterligere?» spør klimajournalist Iselin Fjeld i en ny NRK-artikkel.

NRK etablerte en klimaredaksjon i 2020. Den består av åtte journalister som jobber med klima døgnet rundt. Iselin Fjeld er en av dem og hun ble nylig intervjuet i fagnettstedet Journalisten.no.

Fjeld har en bachelor i sosialantropologi og journalistikk, men hun har en stor interesse for klima.

– Jeg har lest om natur og ville dyr opp gjennom hele oppveksten og ofte tenkt at jeg egentlig burde blitt biolog, sa hun, og kunne fortelle at klimajournalistikk var midt i blinken:

– Nå har jeg endelig funnet hylla mi. Jeg kjempet i mange år for at klima skulle bli en prioritert sak i mediebildet. Så for meg er klimaredaksjonen en stor seier.

Og en uke senere har Fjeld en ny artikkel ute på statskanalen NRK. NRK mottar omlag 6,4 milliarder kroner over statsbudsjettet hvert år.

«Veganere promper mer klimagass enn kjøttetere», heter Fjelds artikkel som behørig har referanser til forskning på feltet.

– Kuer betegnes ofte som klimabomber, fordi de fiser og raper så mye av den svært sterke klimagassen metan når de fordøyer gress. Hva så med veganerne blant oss? skriver hun.

NRK har funnet ut at «mennesker på grøntfôr produserer mer tarmgass enn mennesker på kjøttdiett» fordi det produseres gass i tarmen når tarmbakteriene løser opp tungt fordøyelige karbohydrater i tykktarmen.

En studie referert viste at menn som gikk på et vegansk kosthold prompet sju ganger så ofte som menn som spiste kjøtt. «Og hver fis inneholdt om lag 50 prosent mer gass, blant annet klimagassen metan», skriver NRK.

Men NRK tar på ingen måte til orde for å spise kjøtt. Heller ikke for å redusere klimgassutslippene. Fjeld maner leseren til å lese artikkelen helt til bunns.

Da skulle man kanskje tro at jo mer plantekost, jo større er klimagassutslippene vi mennesker forårsaker.

Selv om man «femdobler fisinga, forårsaker en vanlig kjøttspisende nordmann metanutslipp som er minst 30 ganger høyere enn en vegetarianer på prompediett».

Det har Fjeld funnet fra en artikkel Erik Joner ved Norsk institutt for bioforskning (Nibio) på nettstedet Forskning.no publiserte i 2015.

annonse

Grunnen er at kuene raper langt mer metan enn mennesker fiser. Vi blir også opplyst om at det bare er rundt 40 prosent av befolkningen som har metanproduserende bakterier i tarmen.

Og ikke heller er promping usunt, kan vi lese:

All prompingen betyr heller ikke at et vegansk kosthold er usunt for oss.

– Vår vestlige idé om at promping er et tegn på at noe er galt, er helt feil. I de fleste tilfeller er det et tegn på et sunt kosthold og en sunn tykktarm, sier forsker Rosemary Stanton ved University of New South Wales i Sydney, ifølge NRK.

Stolt av jobben de gjør

– Vi har en helt annen kompetanse på klimafeltet i redaksjonen i dag enn vi hadde for to år siden. Journalistene her har vært veldig dedikert, sa Hans Cosson-Eide, klimakoordinator i NRK, til Journalisten den 15. september i år.