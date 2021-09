annonse

Da han besøkte en matfestival i byen Lyon mandag ble Frankrikes president Emmanuel Macron truffet i skulderen av et egg.

En video av hendelsen som er blitt mye delt i sosiale medier, viser presidenten gå gjennom en folkemengde mens et egg blir kastet på ham, uten at det knuser. To livvakter nærmer seg Macron, mens en mann blir fjernet av andre livvakter.

– Hvis han har noe å fortelle meg, kan han komme, kunne reportere høre presidenten si.

En 19 år gammel student har blitt pågrepet av politiet. Han er nå under etterforskning for angrep på en offentlig tjenesteperson, melder påtalemyndigheten i Lyon, ifølge NTB.

