Forskere skal undersøke 3 500 barnevernsvedtak fra 90-tallet og frem til i dag for å finne ut mer om begrunnelsene for omsorgsovertakelsene.

Prosjektet starter i høst og ledes av professor Camilla Bernt ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Alle vedtak fra årene 1998, 2008, 2018 og 2021 skal inngå i databasen. Det skal gi et bilde av utviklingen gjennom de siste 25 årene, skriver Aftenposten.

Hvert år blir rundt tusen barn plassert bort fra sine foreldre, men vi vet svært lite om begrunnelsene for disse tvangsvedtakene. Kunnskapen om barna og foreldrene i disse sakene er også liten.

– Det er urovekkende at vi vet så lite om bakgrunnen for omsorgsovertagelser. Omsorgsovertagelser er et av velferdsstatens mest drastiske og inngripende virkemidler. Det burde ligge en moralsk forpliktelse i å evaluere bruken av det, sier jusprofessor Karl Harald Søvig til avisen.

Norge har fått 11 dommer mot seg i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) de siste årene, og et gjennomgangstema i dommene er at myndighetene for tidlig bestemmer seg for at omsorgsovertagelsen skal være langvarig. For lite samvær mellom barn og foreldre går også igjen, opplyser Aftenposten.

– Det er viktigere enn noensinne å få informasjon om hva barnevernet faktisk gjør, for det er dessverre stor mistillit til barnevernet i enkelte grupper, sier Søvig.

