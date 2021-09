annonse

Labour-politikere krangler om livmorhals så busta fyker.

Det britiske arbeiderpartiet Labour er for tiden preget av en strid om hvorvidt kvinner har livmorhals. Debatten har eskalert etter at en av partiets parlamentsrepresentanter, Rosie Duffield, har droppet å delta på partiets landsmøte, fordi hun står midt oppi konflikten, og er av den oppfatning at kvinner nettopp har livmorhals.

Partikrangelen har sitt opphav i Rosie Duffields motstand mot anklager om at hun angivelig er «transfob», fordi hun har konstatert at kvinner har livmorhals, og fordi hun er imot at garderober, toaletter og krisesentre skal kunne benyttes av menn som later som om de er kvinner.

Etter å ha blitt gjenstand for hets og alvorlige voldstrusler fra militante transaktivister, bestemte Duffield seg for å avstå fra å delta på partiets landsmøte i Brighton i forrige uke, noe hun er blitt rådet til å gjøre av rent sikkerhetsmessige årsaker. Det skriver The Times.

Refs

Partileder Sir Keir Starmer har refset Duffields utspill om at kvinner har livmorhals.

– Det er noe som ikke bør sies. Det er ikke riktig, har Starmer sagt, ifølge BBC.

Fornektelse av vitenskap

Helseminister Sajid Javid fra Det konservative partiet reagerer sterkt på striden, og kritiserer Labour-lederens refs av partifellen. Han mener at Starmers kommentar er en «komplett fornektelse av vitenskapelig fakta».

– Og han vil styre det nasjonale helsevesenet? spør Javid.

– Faktisk feil

En annen Labour-representant i parlamentet, Emily Thornberry, har hevdet at det er «faktisk unøyaktig» å si at det bare er kvinner som har livmorhals.

– Det er menn som har livmorhals. Det er menn som er trans, og de er menn. Det er bare faktisk feil, sa hun til BBC.

Flere Labour-representanter er blitt spurt om saken, og har forsøkt å unngå spørsmålet. Andre har derimot sagt seg tvert uenig med Duffield. Labour er altså splittet i spørsmålet om kvinner faktisk har livmorhals.

