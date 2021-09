annonse

Fattighuset spår at det vil bli lange matkøer om strømprisen stiger videre. I dag har en av fire arbeidsledige og sosialhjelpsmottakere problemer med å betale.

– Det er mye snakk om strømprisene her, og mye bekymring og engasjement. Det er ingen som kommer hit som har god råd, sier Sverre Rusten, leder for Fattighuset til Klassekampen.

Han tror køene vil bli enda lengre når temperaturen synker og strømprisen stiger.

– Det vil slå veldig hardt ut for de som sliter. Har man et allerede stramt budsjett, klarer man ikke den ekstrautgifta. Noen vil nok bli nødt til å komme hit. Og så vil du se at en del som i dag klarer seg på egen hånd vil bli nødt til å få hjelp fra Nav.

Leder i AAP-aksjonen, Elisabeth Thorsen, en organisasjon som representerer personer på arbeidsavklaringspenger, er redd for at strømregningen kan bli for høy.

– Det er mye fortvilelse og økonomiske bekymringer der ute når det gjelder strømpriser. Har du ikke penger til strømregningen, så får du heller ikke betalt den. Konsekvensene er at strømmen blir avstengt og at du får inkassokrav. Folk havner i gjeld de ikke kan betale, sier Thoresen.

Hun frykter at noen heller vil fryse enn å sette seg i gjeld for å betale strømmen.

