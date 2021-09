annonse

annonse

Stortingsvalget i Norge ga som kjent et flertall til AP, SV og SP. Disse partiene vil på en eller annen måte styre Norge de neste fire årene.

Vi havnet i opposisjon, og er klar for å være løsningsorienterte, konstruktive og klare på hva som er vår politikk, og holde regjeringen ansvarlig hvis de gjør noe som ikke vi er enig i. Nå er vi i opposisjon, men jeg mener helt klart FrP må ta mål av seg å bli et styring- og regjeringsparti ved valget i 2025. Vi har vist at vi er en talentfabrikk, og at vi har mange som kan ta på seg ansvar.

Før vi kom i regjering i 2013, så sa alle politiske eksperter og kommentatorer at FrP ikke har mannskap nok til å fylle 8-9 statsrådsposter. Etter vi hadde vært i regjering frem til 2020, så er det ingen som sier det lenger.

annonse

Mine anbefalinger når vi kommer i regjering igjen i 2025, er at vi blir et parti der massene får innflytelse. Regjeringspartiet FrP må også være det desentraliserte og grasrotas FrP. At ikke det blir vi og dem, når man omtaler regjeringspartiet FrP og det lokale og regionale FrP.

Vi bør ha et sentralstyre som består av leder Sylvi Listhaug som er parlamentarisk leder og partileder, mens resten av sentralstyret i utgangspunktet bør være ledende lokale eller regionale politikere. Det bør tilstrebes at stortingsrepresentanter er i mindretall i sentralstyret. På den måten så får man frem bredden i partiet, og gir fremtredende lokal- og regionalpolitikere en nasjonal plattform.

Når det gjelder regjering, så er det ikke bare statsrådsposter som skal bekles. Det er statssekretærer, og rådgivere. Når alle disse posisjonene skal bekles, så vil det være en håndterbar sak å sikre at alle elleve regioner har noen i regjeringsapparatet. Det hadde vi under deler av vår forrige regjeringsdeltagelse, og det bør være en forutsetning neste gang.

annonse

Med denne ordningen, så har man et parti som har inkludert hele landet, vi blir en vi-bevegelse, og det vil bidra til at vi lykkes langt bedre og samtidig sikre engasjement for neste regjeringsprosjekt.

Når det gjelder politikk, så er det min oppfatning at grå kompromiss var det som sugde ut eierskapet og engasjementet rundt regjeringsprosjektet. Jeg har hele tiden vært opptatt av at vi må ha rene seire. At vi får tydelige seire. Det samme får de vi eventuelt må samarbeide med. Skal vi ha en regjering som FrP bevegelsen føler eierskap til så må alle regioner inkluderes, og det må være rene seire, og være en regjering der vi samarbeider med Høyre. Denne regjeringen ble gjenvalgt i 2017, og det vil være det beste for Norge.

Vi fikk til mye i regjering, og vi har mye å være stolt av. Men jeg er overbevist om at vi vil gjøre det enda bedre, og fungere bedre som et lag, hvis vi bruker hele Norge, og sikrer alle 11 regionene tilstedeværelse i regjeringsapparatet og sentralstyret.

Her i Agder, så ser at aktører som GCE Node, NHO Agder og andre næringsaktører alltid er knalltydelige på at landsdelen må ha representasjon i regjeringsapparatet, sentralstyret eller i finans- eller næringskomiteen. Jeg regner med at det samme gjelder over hele landet.

Jeg mener at vi nå skal jobbe tydelig mot regjeringsmakt igjen i 2025, og at vi innen den tid har klart å posisjonere oss på en slik måte at vi i Agder er en del av regjeringsapparatet. For oss i Agder så har vi et godt og nært forhold til Sylvi Listhaug, og vi trenger henne i både lokal- og fylkestingsvalgkamp, men selvfølgelig også i 2025 når vi skal styre Norge igjen, sikre norsk olje og gassnæring, ha kontroll på grensene, bygge ut infrastruktur, og skape arbeidsplasser i hele Norge etter fire år med rødgrønt styre.

For FrP er det ikke et mål i seg selv å komme i regjering. Regjering er et virkemiddel. Derfor er en regjering med Høyre det aller beste virkemidlet for å gjøre Norge bedre.

Vi har alle muligheter til å få et større mandat av velgerne ved neste valg. Vi har en dyktig leder i Sylvi Listhaug, og mange gode politikere i hele landet. Vi er allerede i gang etter valget med å planlegge å bygge en sterk, ambisiøs og kunnskapsrik organisasjon her i Agder.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse