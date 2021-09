annonse

Det kinesiske eiendomsselskapet Evergrande er ved konkursens rand, gjelden antas å være litt under 3000 milliarder kroner. En konkurs kan utløse en dominoeffekt.

Virusutbruddet har redusert verdensøkonomien. Kommunistregimet har begynt å stramme grepet, de går etter teknologiselskapene og har lagt ned forbud mot privat undervisning. Regimet har begynt å gå etter kjendiser som ikke innordner seg. Ungdom får ikke lov til å spille dataspill mer enn tre timer i uken, og de krever fjerning av umoral i tegneserier.

Først trodde markedet at kinesiske myndigheter ville komme Evergrande til unnsetning. Men de har ikke foretatt seg noe. Dette har fått internasjonale investorer bekymret. En konkurs kan spre seg over til flere sektorer, i kinesisk økonomi er det mye gjeld uten reell inntekt eller eiendeler for å støtte den.

– Konkursen til det kinesiske eiendomsselskapet Evergrande er mye mer enn en «kinesisk Lehman». Lehman Brothers var mye mer diversifisert enn Evergrande og bedre kapitalisert. Faktisk er de samlede eiendelene til Evergrande som er på randen av konkurs større enn hele USAs subprime-boble, skriver økonomiprofessor Daniel Lacalle i Mises Institute.

Lacalle sier at problemet med Evergrande er at det ikke er en anekdote, men et symptom på en modell som er basert på å blåse opp BNP med spøkelsesbyer, ubrukt infrastruktur og vill konstruksjon.

– Gjeldskjedemodellen til Evergrande er ikke uvanlig i Kina. Mange kinesiske selskaper følger strategien «kjører for å stå stille» med å hoppe på stadig økende gjeld for å kompensere for dårlig kontantstrømgenerering og svake marginer.

Det bygges og det som ikke blir solgt brukes som sikkerhet for mer lån. Eiendomssektoren i Kina er enorm, og utgjør 25 prosent av BNP, mer enn dobbelt så stor som eiendomsboblen i Japan eller Spania. Lacalle sier at alle de «keynesianske» løsningene er prøvd, slik som likviditetsinjeksjoner, lave renter, full implisitt og eksplisitt støtte fra den kinesiske regjeringen.

– Problemet med Kina er at hele økonomien er en enorm gjeldsmodell som trenger nesten ti gjeldsenheter for å generere en enhet av BNP, tre ganger mer enn et tiår siden, og all denne katastrofen var allerede mer enn åpenbar for måneder siden. Med en total gjeld på 300 prosent gjeld til BNP ifølge Institute of International Finance, er ikke Kina den sterke økonomien som svømmer inn med kontanter som det var for et par tiår siden, sier Daniel Lacalle.

