Stortingsrepresentanten legger ikke fingrene imellom i Facebook-innlegg.

Det er den avtroppende og Høyre-ledete regjeringens kutt av HRS fra statsbudsjettet som får Amundsen fra Troms til å reagere.

– Gjennom 20 år har de avdekket hvordan muslimers kontroll over kvinners seksualitet, kjønnslemlestelse, barnebruder, hat mot vesten og avskyelige holdninger til ytringsfrihet, likeverd og likestilling er et problem i Norge. I dag. Resultatet av en massiv innvandring som mest av alt ligner en folkevandring. De har samtidig vist hvor mye det koster Norge i rene penger, skriver han.

Men mange har vendt HRS ryggen etter at de tilegnet seg kunnskap fra dem. Det ble om å gjøre å ta avstand.

– Et svakt og feigt Høyre, skadet etter flere år i regjering med Venstre og KrF, kunngjorde via en perifer stortingsrepresentant at de vil fjerne all statsstøtte til HRS. I stedet skal de fortsette å kaste ut flere titalls millioner kroner til venstrevridde, innvandringsliberale organisasjoner som Antirasistisk Senter. Som for øvrig hevder (uten noen som helst begrunnelse) at systematisk rasisme er et problem i Norge. Det er nå kun venstresiden som får penger over statsbudsjettet, skriver Amundsen videre.

«Shame on you Høyre! Dere er en skygge av dere selv. Kanskje er det like greit om dere søker en fusjon med Arbeiderpartiet? Det vil i det miste være mer økonomisk effektivt, slik en god blåruss ville tenkt. Dere er uansett til forveksling lik.»

Amundsen lar flere grupper få sitt pass påskrevet. Inkludert media som han omtaler som et «hylekor».

– Dertil kommer et samstemt hylekor fra kommentariatet i Oslo-media, som har lagt sin sjel i å destruere HRS. NRK, TV2, VG, Aftenposten, Dagbladet, Dagens Næringsliv og alle de andre som etterhvert høres ut som den samme fordømte politisk korrekte suppen. En gjeng med rikssynsere som ikke kjenner sitt land, forstår sin rolle eller bidrar med noe som helst av nytte, skriver han.

Nå er det bare venstresiden som gjenstår med statsstøtte. Dette mener Amundsen er forkastelig.

– Er et ensidig statsstøttet propagandaapparat forenelig med ytringsfriheten? Er det forenelig med et demokratisk sinnelag at kun venstreradikale, som åpenbart ikke forstår selv de mest grunnleggende økonomiske sammenhenger, skal abonnere på statsstøtte? avslutter han.

Innlegget har gått viralt på Facebook med over 4 000 reaksjoner og 2 500 kommentarer.

– Det skal ties ihjel om islam, vi skal ikke vite noe og dette kalles demokrati? skriver en person.

– Dersom statsstøtten tas fra HRS, så må også statsstøtten tas fra alle norske nettaviser og papiraviser, TV-kanaler, også NRK, skriver en annen.

Men stortingsrepresentant for Høyre Lene Vågslid likte dårlig Amundsen karakteristikk av sin kollega som en «perifer stortingsrepresentant»:

– Du er bra frekk som omtaler Høyres justispolitiske talsperson Peter C. Frølich for en «perifer stortingsrepresentant», skriver hun.

– Lene Vågslid: «perifer» fordi det var en stortingsrepresentant og ikke et medlem av regjeringen som presenterte budsjettlekkasjen. Men det vil overraske meg stort dersom dette var ditt største problem med dette innlegget, svarer Amundsen.

