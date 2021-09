annonse

Etter å ha vunnet sine tre første kamper i Champions Chess Tour-finalen kom Magnus Carlsen ned på jorda med tap mot Vladimir Artemjev tirsdag.

Oppsiktsvekkende nok tapte Carlsen begge sine partier med hvite brikker. Den russiske 23-åringen imponerte stort.

– Jeg er veldig glad nå. Magnus er en av de beste sjakkspillerne noensinne, og det er ikke hver dag du slår en så sterk spiller. Samtidig må jeg si at han ikke var på sitt vanlige nivå i dag, sa Artemjev til TV 2.

Med en utklassingsseier og to omspillseirer tok Carlsen sju av ni mulige poeng de tre første rundene og økte dermed forspranget til Wesley So i sammendraget. Tirsdag ble han uten poeng, og So tok innpå.

Gapet ble redusert med bare ett poeng (til fire) ettersom So tapte i lynsjakkomspill mot landsmannen Hikaru Nakamura. Igjen spilte Nakamura fire lynraske remis i hurtigsjakkpartiene, noe som har skapt en del reaksjoner og debatt. I lynsjakk var han overlegen.

Problemer

Artemjev hadde hvite brikker i det første partiet mot Carlsen. Det endte med en udramatisk remis etter 27 trekk, men russeren ga Carlsen problemer i det neste partiet, da den norske verdensmesteren spilte med hvitt.

Etter 12 trekk brukte Carlsen over seks minutter på sitt neste trekk. Han landet på et trekk som av ekspertene i TV 2-studio ble betegnet som en «nødbrems». Han spilte seg etter det til en lovende stilling, men en stor feil etter 31 trekk vippet partiet i motstanderens favør for godt. Etter 50 trekk ga Carlsen opp.

Artemjev så en stund ut til å skulle avgjøre duellen allerede etter tre partier. Han flyttet sine hvite brikker til en tilsynelatende vinnende stilling i det tredje partiet, men kom i tidsnød og lot nordmannen slippe unna med remis etter 30 trekk.

Sto imot

Dermed fikk Carlsen en sjanse til å tvinge fram omspill gjennom seier med hvite brikker. Det så han innledningsvis ut til å skulle greie da han spilte seg til et klart overtak, men Artemjev sto imot, skaffet seg kontroll over stillingen og vant til slutt da Carlsen desperat jaget seier.

– Mitt nivå i dag var OK, men Magnus var ikke like sterk som vanlig. Det var veldig viktig, gjentok Artemjev.

