Migranter fra Midtøsten forsøker å ta seg inn i EU ved grensen mellom Hviterussland og Polen.

Polens innenriksminister vil ha en forlengelse av unntakstilstand langs grensen og fortalte at de har funnet islamsk ekstremisme i telefonene til migranter.

EU erklærte unntakstilstand i begynnelsen av september på grunn av en økning i migrasjonen over grensen fra Hviterussland. Men Polen blir også kritisert av organisasjoner som hevder at migrantene behandles dårlig og at fem har mistet livet på grensen.

– Situasjonen er ekstremt spent … Jeg vil søke om forlengelse av unntakstilstanden med 60 dager, sa Polens innenriksminister Mariusz Kaminski på en pressekonferanse.

Polske tjenestemenn viste frem tekstmeldinger og bilder av islamsk ekstremisme som de hevder har blitt funnet på noen migranters telefoner. Reuters skriver at de ikke kan verifisere dokumentasjonen. Organisasjoner har tidligere anklaget Polens regjering for å vekke fordommer mot innvandrere for politisk vinning.

Migrantene kommer fra Irak, Afghanistan og Afrika.

Kaminski avviser at regjeringen prøver å stigmatisere migrantene, han hevder at de bare presenterte bevis på at noen migranter som krysser grensen kan utgjøre en trussel mot nasjonal sikkerhet. Han sier videre at de har funnet koblinger til ekstremisme hos 50 av 200 migranter som har blitt avhørt.

Organisasjoner tror at Polen tvinger migranter tilbake til Hviterussland, krenker deres rett til å søke asyl og utsetter dem for større risiko.

– Målet var nettopp å stigmatisere disse menneskene, vekke frykt og prøve å finne noen pseudo-grunner for å opprettholde unntakstilstanden. Det er ren propaganda, sier Piotr Bystrianin, leder for Ocalenie Foundation, til Reuters.

