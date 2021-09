annonse

annonse

Dagsavisen mottok 28 millioner i pressestøtte i 2020. Tidligere het de Arbeiderbladet. I to kommentarartikler av Hege Ulstein og Arne Strand er avisen tydelig på sin støtte til den ytre venstresiden. De ønsker ikke en regjering slik Senterpartiet fortrekker, basert på Ap og Sp.

I artikkelen «Jonas må si nei til Trygve» skriver kommentator Hege Ulstein at det vil «ligge tett opp til politisk galskap» dersom Støre godtar å bli statsminister for en topartiregjering i «kompaniskap med Senterpartiet, og med SV på utsiden».

Ulstein påstår hun har Aps egeninteresse i tankene.

annonse

– Partiet vil sette venstre flanke vid åpen, ikke bare overfor Rødt, men også overfor SV. Det vil legge til rette for store blødninger av velgere mot venstre. Og med mindre en slik topartiregjering ser for seg at den med jevne mellomrom skal danne flertall med Frp eller Høyre, må den forholde seg til SV for å få vedtatt saker i Stortinget, skriver hun.

Ulstein mener videre at Jonas Gahr Støre bør true Sp med at det ikke blir noen regjering med dem i det hele tatt, hvis ikke SV er med.

– En hån

annonse

Tidligere Dagsavisen-redaktør og nå kommentator Arne Strand går enda lengre: «Det vil være en hån mot velgerflertallet hvis ikke Støre, Lysbakken og Vedum blir enige om å danne regjering», skriver han.

Strand mener de fleste på venstresiden har tatt det for gitt at det skulle bli en Ap, Sp, SV-regjering med Jonas Gahr Støre som statsminister. «Velgerflertallet vil ikke forstå og akseptere det hvis Støre, Lysbakken og Vedum går fra hverandre ved Hurdalssjøen uten en avtale om å regjere sammen», mener han.

Det skulle gå greit, skriver Strand, som mener Sp i flere saker har gått til venstre og nærmet seg SV.

Så spørs det hva Sps «høyreside» sier til det.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474