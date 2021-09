annonse

annonse

Mark Milley nekter å ha gjort noe galt, da han ringte kinesiske generaler for å advare om et mulig amerikansk angrep beordret av daværende president Trump.

Military.com melder at Senatets forsvarskomité tirsdag holdt høringer om forsvarssjef Mark Milleys kontroversielle oppringninger til kinesiske generaler, beskrevet i boken «Faril» av Bob Woodward og Robert Costa.

Ifølge boken, ringte general Milley to ganger til sine kinesiske motparter. Én gang i slutten av oktober kort tid før det amerikanske presidentvalget som ble omstridt av Trump, samt to dager etter opptøyene ved kongressbygningen 8. januar.

annonse

Boken beskriver videre at Milley ringte på grunn av bekymringer for at Trump utilsiktet kunne forårsake en krig med Kina, og den hevder at generalen på et tidspunkt fortalte kineserne at han ville varsle dem på forhånd hvis USA kom til å slå til.

Nekter

Under høringene nektet general Milley for at han tilsidesatte president Donald Trump, eller forsøkte å påvirke amerikanske atomoppskytingsprotokoller:

annonse

– Jeg prøvde ikke på noe tidspunkt å endre eller påvirke prosessen, tilegne meg autoritet eller sette meg inn i kommandolinjen, sa han.

– Jeg vet, jeg er sikker på at president Trump ikke hadde som hensikt å angripe kineserne. Min oppgave på den tiden var å de-eskalere. Budskapet mitt var konsekvent – være rolig, stabil, de-eskalerere og forsikre dem: «Vi kommer ikke til å angripe dere,» la han til.

Han sa at samtalene var koordinert med tidligere forsvarssekretær Mark Esper og hans etterfølger, fungerende forsvarssekretær Christopher Miller, samt tidligere utenriksminister Mike Pompeo og Trumps stabssjef Mark Meadows, til tross for beskrivelsen i Woodward og Costas bok om at Milleys kommunikasjon med sin kinesiske motpart var hemmelig.

Nancy Pelosi

Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, ringte Milley 8. januar, samme dag som da han ringte kineserne for andre gang. Hun skal ha vært bekymret for Trumps psykiske helse og hans villighet til å bruke atomvåpen de siste dagene før president Joe Biden tiltrådte som USAs 46. president.

– Hun var bekymret og gjorde forskjellige personlige referanser som karakteriserte presidenten. Jeg forklarte henne at presidenten er den eneste atomoppskytningsmyndigheten, og at han ikke avfyrer dem alene, og at jeg ikke var kvalifisert til å vurdere den psykiske helsen til presidenten i USA, vitnet Milley.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474