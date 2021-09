annonse

Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, opplyser overfor VG at Ap ikke hadde noe å gi SV i sonderingene når det gjaldt oljepolitikken.

SV erklærte onsdag at de ikke ønsket å gå videre til regjeringsforhandlinger med Ap og Sp. Flere i partiet peker på en uenighet i oljepolitikken som en avgjørende årsak til sonderingsbruddet.

Eggum bekrefter at Ap stod på sitt.

– Vi har stått på programmet til Ap, som baserer seg på et gjennomarbeidet kompromiss mellom blant annet AUF og fagbevegelsen, sier han til VG.

Eggum presiserer at det var viktig for Ap å stå på og opprettholde denne enigheten. Han påpeker at partiprogrammet ikke åpner for letestans, noe SV har ønsket.

– Vi vil ikke åpne for å stanse leting, fordi vi ønsker å bruke og utvikle oljenæringen i det grønne skifte. Vi skal utvikle, ikke avvikle, sier Fellesforbund-lederen, som også sitter i Aps sentralstyre.

