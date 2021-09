annonse

annonse

Den politiske ukulturen: Sist SVs leder Audun Lysbakken var statsråd, måtte han gå av på grunn av økonomiske misligheter. Kort fortalt delte hans departement urettmessig ut av statens penger til Sosialistisk Ungdom i Bergen.

Senere viste det seg at Lysbakken slett ikke hadde lagt alle kort på bordet. Han var ifølge VG dypere involvert i saken enn han hadde gitt uttrykk for.

Heller ikke dette fikk konsekvenser for Lysbakken. Han gjorde karriere som SV-leder, og var inntil nyheten idag kandidat til en sentral statsrådspost i en eventuell «rødgrønn» treparti-regjering.

annonse

Også daværende statssekretær for SV Kirsti Bergstø var dypt involvert i saken. Hun er nestleder i SV, innvalgt til Stortinget i høst fra Akershus, og var også en av SVs kandidater til en statsrådspost.

Det gikk i stå med regjeringsforhandlingene på Hurdalssjøen. Senterpartiets forhandlere var naturligvis klar over at det ikke blir noen Ap-regjering uten Sp, men at det var godt mulig med en toparti-regjering uten SV.

Med ni nye representanter var Senterpartiet årets store valgvinner, til tross for at partiet ikke helt greide å innfri skyhøye meningsmålinger på forhånd. Later til at det er mange som gjerne vil glemme dette.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474