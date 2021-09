annonse

NTB melder at LO-leder Peggy Hessen Følsvik beklager at SV har trukket seg fra sonderingene med Ap og Sp, men vil ikke si hvilken regjering hun nå ønsker seg.

– Det er beklagelig at SV har valgt å trekke seg, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til NTB.

To alternativer

Med SV ute av prosessen ligger det to alternativer på bordet: en mindretallskoalisjon mellom Ap og Sp eller en ren Ap-regjering.

Følsvik sier til NTB at det er gode muligheter for at også en mindretallsregjering vil få gjennomslag for sin politikk.

– Dette rokker ikke ved det massive flertallet i Stortinget som ønsker en ny regjering og en ny politikk, sier LO-lederen.

– Er du skuffet?



– Jeg vet ikke om det er riktig ord, men jeg beklager at det ikke var mulig å få til en flertallsregjering nå. I den grad jeg er skuffet, skal jeg fort gå over til å rette innsatsen mot gode resultater, sier Følsvik.

Hun vil ikke svare på hvilken regjering vi nå får, eller hva LO har som sitt andrevalg.

– Det må videre forhandlinger og samtaler vise, sier Følsvik.

