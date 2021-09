annonse

annonse

NTB melder at SV-leder Audun Lysbakken er svært skuffet over at det ikke er politisk grunnlag for å danne regjering med Ap og Sp.

Det sier Lysbakken under en pressekonferanse på Hurdalsjøen hotell onsdag, etter at SV har brutt ut av sonderingene med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Vi tror ikke det er mulig å få på plass en regjeringsplattform som sikrer det taktskiftet som er nødvendig, sier han og legger til:

annonse

– Hadde håpet vi ikke skulle komme til dette punktet

De tre partiene har de siste fem dagene sett på mulighetene for å danne ny regjering sammen.

Fortsatt tillit

annonse

Partileder Audun Lysbakken sier at forholdet til både Arbeiderpartiet og Senterpartiet er godt og tillitsfullt, selv om SV trekker seg fra sonderingene.

– Vi har hatt gode og tillitsfulle samtaler og bygget gode relasjoner partiene imellom. Jeg har et godt og tillitsfullt forhold med de andre partilederne, og det kommer vi til å ta vare på, sa Audun Lysbakken til pressen på Hurdalsjøen Hotell onsdag etter at det ble kjent at partiet trekker seg fra regjeringssamarbeidet.

– Dette er et rent politisk spørsmål. Der vi er nå, er det ikke politisk grunnlag for å danne rødgrønn regjering, sa han.

Han understreker at SV er villige til å forhandle om en flertallsregjering senere i fireårsperioden dersom de andre partiene er villige til å forhandle med blanke ark.

Oljepolitikk

Lysbakken sier at felles front fra Ap og Sp i oljepolitikken er en hovedgrunn til at hans parti trekker seg fra sonderingene.

– Det er ingen hemmelighet at der møtte vi en situasjon der vi sto ganske alene, erkjente Lysbakken.

Men det finnes ikke ett punkt hvor det skar seg, sier han på spørsmål fra NTB.

annonse

– Det er helheten som er avgjørende. Men oljepolitikken, utslippskutt, naturvernspørsmål har vært viktig, men også skatt og ikke minst ønsket om å gjøre velferden profittfri, sier Lysbakken.

Budsjettpartner

Lysbakken mener likevel at det er naturlig at en ny Støre-regjering kommer til SV for å forhandle om budsjett.

– Jeg mener det er naturlig at de kommer til oss for å forhandle budsjetter og mange andre viktige saker, sier Lysbakken etter at SV onsdag bestemte seg for å bryte sonderingene med Ap og Sp i Hurdal.

Lysbakken gjør det samtidig klart at SV vil gjøre alt partiet kan for å sikre at den nye regjeringen ikke kjører slalåm i Stortinget.

Lysbakken opplyser at budsjettforhandlingene viktige for å oppnå dette fordi det der kan bli mulig å lage koblinger til andre viktige politiske saker.

– For eksempel saker som vi ikke har vært i stand til å nå fram med i disse forhandlingene.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474