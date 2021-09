annonse

Magnus Carlsen slo hardt tilbake etter å ha tapt to ganger med hvitt tirsdag. Onsdag slo han Hikaru Nakamura to ganger med hvite brikker og tok tre poeng.

Dermed økte den norske verdensmesteren forspranget til Wesley So til fem poeng og tok et nytt steg mot sammenlagttriumf i Champions Chess Tour.

– Det var fint å få en dag som gikk litt lettere etter tre dager med mye opp og ned. Det ble tre partier hvor jeg presset for seier, og så vant jeg to av dem, sa Carlsen til TV 2.

Han var glad for å ha revansjert seg for tirsdagens tap mot Vladislav Artemjev, som avgjorde i tre partier.

– Det var veldig frustrerende. Jeg hadde ingen energi, og det gikk veldig galt. Selvfølgelig møtte jeg en veldig sterk motstander, men jeg kan ikke være bekjent av sånt spill, sa Carlsen til TV 2.

Onsdag var det hans tur til å avgjøre i tre partier.

Fort gjort

I det første partiet så Carlsen tidlig ut til å ha trøbbel igjen med hvite brikker, og datamaskinene ga amerikaneren et stort overtak. Imidlertid utlignet Carlsen litt etter litt stillingen og spilte seg til et overtak. Det bygget han om til en vinnende stilling. Nakamura solgte seg dyrt, men ga opp etter 65 trekk.

I neste parti spilte Carlsen seg til et klart overtak med svarte brikker, men Nakamura greide å stå imot og sikret remis etter 56 trekk.

I stedet avgjorde Carlsen med ny seier med hvite brikker, og dermed var duellen avgjort. Etter 60 trekk ga Nakamura opp.

Lite motstand

Carlsen ble ikke imponert av Nakamuras spill.

– Det var veldig lite motstand å få i dag. Mot den type motstand er det ikke så vanskelig å spille bra.

Wesley So tapte med hvite brikker i sitt første parti mot Anish Giri og sto tilsynelatende til tap også i det andre hvitpartiet, men kom tilbake og vant det. Duellen gikk til omspill, der So vant. Han fikk dermed to poeng og tapte et nytt poeng i duellen med Carlsen.

Etter fem av ni runder er Carlsen fem poeng foran So. Torsdag er det hviledag, mens Carlsen møter Giri fredag. Da spiller So mot Teimour Radjabov. Carlsen og So møtes i siste runde mandag.

