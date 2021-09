annonse

annonse

Tirsdag ettermiddag publiserte Nettavisen innlegget «Vi ble fortalt at vaksinen var sikker, men dette er ikke så enkelt for en som er nysgjerrig av natur». Forfatter bak meningsinnlegget var Stig Wigestrand, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. Onsdag morgen ble innlegget fjernet.

På lenken står det «Siden finnes ikke. Det ser ut som denne siden ikke eksisterer. Kanskje adressen er stavet feil, eller så kan siden ha blitt slettet eller flyttet.»

Beskjeden Wigestrand fikk fra Nettavisen om årsaken til at innlegget er fjernet er at det skal ha vært «på grunn av usikkerhet med kildematerialet».

annonse

I det slettede innlegget viste Wigestrand blant annet til at FHI-overlege Preben Aavitsland (FHI) uttalte til NRK 21. januar 2013 at Pandemrix-vaksinen, som ble satt i 2009, «viste seg å bli den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid». 2,2 mill. nordmenn ble vaksinert, og 548 «alvorlige bivirkninger» ble registrert, skriver Wigestrand og viste til denne artikkelen i NRK.

Han setter dette i kontrast til dagens coronavaksine og tallene fra 23. september 2021 hvor «drøyt 4 mill. nordmenn korona-vaksinert (3,75 mill. med første dose), og 2914 meldinger er klassifisert som alvorlige».

– Vi har snart koronavaksinert dobbelt så mange som med Pandemrix, men antallet alvorlige bivirkninger er nå mer enn fem ganger så høyt (sic). Og Pandemrix ble beskrevet av Aavitsland som en «katastrofe». Hva vil han kalle dagens situasjon? Eller vil han rasjonalisere, slik som jeg? skriver Wigestrand i innlegget som nå altså er slettet.

annonse

– Sensitivt tema

Stig Wigestrand sier til Resett at Nettavisen gikk mange runder med ham før publisering. De var svært opptatt av å sjekke alle referansene han viste til. «De gjorde et grundig forarbeid», sier Wigestrand.

Han forteller at han onsdag morgen fikk en e-post fra Nettavisen hvor det sto at innlegget var slettet med henvisning til «usikkerhet med kildematerialet».

– Jeg vet ikke mer konkret hva de mener er problemet, sa han til Resett onsdag morgen. – Men det er jo et sensitivt tema.

Wigestrand fremhever at det er sprikende oppfatninger om vaksinene og ikke lett å manøvrere i alle dataene som foreligger.

Forklarer

I en kommentar lagt ut klokka 13 på Nettavisen skriver politisk redaktør Erik Stephansen om grunnen til at innlegget ble avpublisert.

«Nettavisen tok i morgentimene i dag ned et debattinnlegg om korona-vaksine. Mange har lurt på hvorfor, og her kommer svaret: Vi ønsker ikke å spre falske påstander,» skriver han.

annonse

Stephansen skriver videre at bakgrunnen for avpubliseringen var at Wigestrand hevdet at «korona-vaksinene gjør mer skade enn gavn. En sentral påstand i en kildehenvisning er at eksperter fra FDA (US Food and Drugs Administration) skal ha «avslørt» at Covid 19-vaksiner «dreper minst to mennesker for hvert liv de redder». Dette er ikke riktig. Det var en debattdeltaker i et møte med FDA som hadde hevdet dette,» skriver Stephansen.

Denne gangen klarte en «feilaktig påstand å lure seg gjennom Nettavisens kontroll. Derfor avpubliserte vi innlegget straks vi ble gjort oppmerksom på det.»

– Erkjenner mulig misforståelse

Wigestrand erkjenner at det han skrev i innlegget som først ble publisert kunne vært tydeligere på hvilken rolle deltakerne på FDA-møtet hadde og hvem som sa hva og i hvilken kontekst det kom frem. Dette beklager han.

– Men FDA-panelets andre deltaker sier samtidig at «vi kan ikke tilbakevise disse aktivistenes påstander», hevder Wigestrand overfor Resett og legger til:

– Det burde Stephansen interessere seg for, synes jeg. Kan påstanden motbevises? Ikke hvem som har sagt det.

Wigestrand mener derfor Nettavisen heller burde gitt ham mulighet til å korrigere den delen om dette møtet, og latt hovedbudskapet stå.

For han mener hovedpoenget han hadde i innlegget bør ut i offentligheten: «Ifølge tall fra Legemiddelverket er det fem ganger så mange alvorlige bivirkninger registrert for disse vaksinene som for svineinfluensavaksinene i 2009. Og den vaksineringen omtalte FHI-overlege Preben Aavitsland som en alvorlig vaksinekatastrofe. Hva skal vi da tro om risikoen forbundet med disse vaksinene?»

Wigestrand mener det er spesielt rart at det ikke er mer debatt omkring vaksineringen av barn helt ned i 12-års alderen gitt det man så langt vet, og ikke vet, om bivirkningene på lang sikt.

– Det virker ikke som man ønsker noen debatt. Og at Nettavisen fjerner innlegget uten videre lover ikke godt for ytringsfrihetens tilstand i dette landet, sier Stig Wigestrand.

I sitt svar til Resett har Nettavisen henvist til kommentaren fra Erik Stephansen og bedt oss sitere fra den. Det slettede innlegget på Nettavisen er forøvrig lagret i webarkivet her.

annonse Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474